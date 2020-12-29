民研：林鄭年終民望29.7分　六成港人「不快樂」近30年最差

香港民意研究所今日（12月29日）公布本年最後一次特首和特區政府民望。特首林鄭月娥最新得分為29.7分，以上一次調查下降0.9分，民望淨值為負51個百分點。

民研公布本年最後一次林鄭民望。（資料圖片）

44%人給林鄭0分 56%人不信政府

民研計劃於12月中由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問了1,014名香港居民。調查顯示，特首林鄭月娥的最新評分為29.7分，民望淨值為負51個百分點，有44%受訪者給予林鄭月娥0分。對於特區政府表現，約17%受訪者表示滿意，60%表示不滿意，淨值為負43個百分點；29%市民表示信任特區政府，56%人不信任，信任淨值為負27個百分點。

對於社會狀況，市民對於政治狀況、民生狀況、經濟狀況的滿意淨值皆為負數，依次分別為負50、負51、負59個百分點。今次的調查中，有詢問市民對於全年發展狀況的意見，多達72%市民表示不滿意，淨值為負62個百分點，比去年負75個百分點低位有所回升。展望明年發展，約34%人表示明年發展會有改善、約39%表示會惡化，淨值為負6個百分點，比去年的負36個百分點有明顯回升。

快樂淨值跌至負45個百分點

此外，是次年終調查中，有逾59%受訪市民表明過去一年生活不快樂，快樂淨值（快樂減不快樂）為負45個百分點，再創調查1992年開展以來新低；31%人認為來年個人發展會更好，25%認為會更差，淨值為6個百分點，比去年的負7個百分點有改善。

年終調查亦有問及市民來年新年願望。與社會相關的願望為49%，與個人相關的則有22%，與世界和平或友愛相關的佔7%。

鍾劍華：港人不安情緒比八十年代、後過渡期更嚴重

民研副行政總裁鍾劍華總結2020年政府表現，指過去一年政府於重建市民信任方面完全不成功，疫情本身是重建信任的最佳時機，因為公共恐慌往往是政府爭取表現的時機，市民會暫時將政治分歧視為次要，這是政治學基本常識，然而政府不斷錯失機會。例如邊境管制猶豫不決，限聚令執行期間出現警方涉嫌不當發告票的現象，讓部分人感覺政府是想借限聚令壓制示威。

亦因如此，鍾劍華認為疫情沒有為政府聲望帶來任何好處，即使林鄭民望一度升至30分以上，但都是低點，而且今次已再度跌穿30分。他提到，由去年至今每次調查都是問不同的人，但永遠都有四至六成人給林鄭月娥0分，證明這狀況不是偶然，而是有所根據，如果政府仍然覺得這些民調數據不可信，那是他們的自由。

民研公布本年最後一次民調結果。（fb直播截圖）

鍾劍華又提到，自他開始留意社會以來，40年間未曾見過香港人有如此大信心危機。他指，八十年代香港面對前途問題、後過渡期等，最終都能夠反彈，而且當時人們的反應都未到今日般恐慌。他提到，自《港區國安法》生效、政府加強拘控反對陣營人士，身邊人們的不安情緒前所未見，亦有朋友多次提醒他應盡快給BNO續期，留下逃生門，「仲話唔想日後要去赤柱探我」。他表示，自己從來沒有考慮移民，但亦決定給BNO續期，以備不時之需。