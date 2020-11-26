施政報告｜民研：64%市民不滿施政報告　林鄭評分下跌只有26.8分

特首林鄭月娥昨（25日）公布任內第四份施政報告，香港民研今（26日）發表最新民調結果，有64%市民不滿這次施政報告，評分只有27.2分，是1999年有記錄以來的最低。 至於林鄭月娥的民望，在昨日發表施政報告後顯著下降，最新評分只有26.8分。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指，這次施政報告評分創歷年新低，反映報告無助挽回民心。

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香港民研昨日經電話和電郵訪問713人，其中有19%受訪者滿意施政報告，另有64%受訪者不滿，平均分只有27.2分，創1999年以來的新低。另外林鄭的民望在發表施政報告後顯著下趺，最新評分為26.8分，近52%受訪者予林鄭零分。對於市民對香港前信心的轉變，撇除不清施政報告內容的受訪者後，有17%受訪者認為信心有增加，16%受訪者表示不變，另有63%表示信心減少。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指，這次施政報告評分創歷年新低，反映報告無助挽回民心。（資料圖片/高仲明攝）

鍾劍華：反映施政報告無助挽回民心

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，政府推出近200項措施，但只獲27.2分，反映這份施政報告無助挽回民心。鍾劍華又指，若林鄭拒絕正視去年開始造成的社會撕裂，政府難以有效施政。

鍾劍華稱，長期有超過四成人給予林鄭零分，形容是敵意評分。他強調民調顯示特首及主要官員的評分都是災難性，亦反映過去政府未有解決過去一年多累積下來的問題和矛盾。