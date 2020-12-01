民研：林鄭民望評分回升至33.5分　修例風波後新高　惟4成人予0分

香港民意研究所於上月23日至26日以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問1,085名香港居民。特首林鄭月娥的最新民望評分為33.5分，當中41%受訪者予林鄭0分，其民望較11月初調查微升2.7分，其評分創下2019年6月初反修例運動開始以來新高。特區政府表現的最新滿意率淨值為負43個百分點，信任淨值顯著上升15個百分點至負20，兩項均創2019年5月以來新高。 政治學者黃偉國分析指，林鄭評分與社會和日常生活表面回復正常，以及政府大打輿論戰有關。

特首林鄭月娥的最新民望評分為33.5分，當中41%受訪者予林鄭0分，其民望較本月初調查微升2.7分，其評分創下2019年6月初反修例運動開始以來新高。（鄭子峰攝）

學者：與政府打輿論戰有關

調查顯示，特首林鄭月娥的最新評分為33.5分，支持率維持在21%，反對率為66%，較11月初調查下跌3個百分點，民望淨值為負45個百分點，數字與半個月前分別不大。民望評分則創下2019年6月初反修例運動開始以來新高，對上次林鄭取得超過33.5分，是去年6月3日至6日的調查，當時林鄭取得43.3分。

至於特區政府表現的最新滿意率淨值為負43個百分點，信任淨值顯著上升15個百分點至負20，兩項均創2019年5月以來新高。市民對現時民生、政治及經濟狀況的滿意淨值分別為負46、負50及負53個百分點，全部較一個月前顯著上升，當中政治狀況滿意淨值更創2019年4月以來新高。

特區政府五項具體政策範疇方面，最新滿意率淨值全部錄得負值，在處理與中央政府關係、維護人權自由、維持經濟繁榮、推行民主步伐和改善民生方面表現的滿意率淨值分別為負16、負21、負37、負39及負41個百分點。當中，處理與中央政府關係和維護人權自由方面表現的滿意率淨值分別顯著上升20和17個百分點。民情指數方面，最新數字為68.8，較11月上旬上升11.2點。

黃偉國分析指出，街上沒有出現抗爭畫面，社會和日常生活表面回復正常，對於非民主派支持者而言，社會情況屬可接受，又認為現時政治和社會環境，對於一些追求極穩定社會狀態和不接受反對聲音的人而言，是一個頗為舒服的環境；加上政府在主流傳媒輿論戰，天天在「大台」宣傳《國安法》、呼籲年青人到大灣區發展，故上述兩項因素令林鄭評分回升。