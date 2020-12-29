國安法｜賢學思政被警方國安處問話警告　強調沒宣揚港獨

學生政治組織賢學思政成員早前到警署報到期間，被自稱國安人員警告可能違反國安法，他們一度以為是駐港國安公署人員，警務處後來澄清有關人士為警務處國家安全處人員。 賢學思政今日（29日）召開記者會交代事件，召集人王逸戰表示，他們日前在警署報到時，被自稱「國安」人員警告，其言行或已違反國家安全法，惟對方從無清楚交代是警務處國家安全處的人員，承認誤會了會談者為駐港國安公署人員。 被問到政治理念是否包括港獨，發言人朱慧盈表示，他們被指可能違反國安法的言論，只是「光復香港 時代革命」。她強調，該組織定位為本土派，但只是希望加強歸屬感，認為並非宣揚港獨，批評政府「搬龍門」。

組織「賢學思政」4名成員早前在警署報到，突然被警務處國家安全處人員問話及警告，指控他們涉已違反國安法，又指稱他們有外國資金，但學賢思政反駁有關指控。（周禮希攝）

王逸戰在記者會指，警方早前將4名學賢思政成員到警署報到的時間，突然推前至聖誕節（25日）當日。4人在旺角警署被分發至不同房間，由自稱國安人員的人士問話，包括問他們是否支持港獨，要求他日後不能提出港獨等。另一發言人黃沅琳透露，當日問話過程約半小時。

他提到，當時國安人員聲稱2019年起已有監控他，並準備了相當厚的資料，以文字載錄他過往的言行，乍看來的確是他說過的說話，然後指他過去的言行已涉嫌違反國安法，不排除未來會作拘捕。

王逸戰強調他們不會退縮，以後會繼續活動，已就言論、字眼等事宜索取法律意見。

王逸戰以手勢指國安人員拿出了一壘很厚的資料，當中包括他過去的一言一行。（張浩維攝）

被國安質疑有外國資金 召集人：從無收取不明來歷或外國資金 幾百元都沒有

朱慧盈表示，她接受問話期間，國安人員向他們展示之前在街站的言行，包括他們舉着黃黑色旗，並指該旗為香港未來國旗的事，又指稱知道他們有外國資金來源等。當她反駁指沒有收過外國資金時，則被要求向其他人詢問有沒有收錢，認為國安人員嘗試分化他們。她補充指，國安人員曾指稱他們在銅鑼灣擺街站曾宣揚港獨思想，但沒有提出實質證據。

朱慧盈批評國安人員的言論有如希望上誣衊他們「洗黑錢」，但她相信組織並無金主。召集人王逸戰補充指，他們指5月26日成立至今，從無收過任何不明來歷或外國的資金，認為國安人員無任何證據可以指控他們洗黑錢，「那怕幾百元等都沒有」。