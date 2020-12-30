恒隆收購美領宿舍地觸礁　劉兆佳：反映中美角力較外界預期複雜

恒隆地產（0101）在今年9月以低價25.66億元爆冷奪得由美國政府持有的壽山村道37號美國駐港澳領事館壽臣山宿舍屋地，樓面地價每呎5.4萬元，買賣原定於今日（30日）完成交易。但恒隆今日發公告，表示未能完成收購物業，因涉及中美外交事務。 全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，今次事件反映中美兩國之間的角力，較外界預期中複雜。他補充，事件結局如何還視乎未來事態發展，包括美方會否就今次交易向法庭上訴。

▼美國領事館宿舍航拍直擊▼

劉兆佳指，根據恒隆的公告，土地註冊處並無阻止今次交易，只是規定須提前60天經外交部駐港特派員公署向中國政府提出申請，在取得書面答覆同意後，方可辦理有關手續，故要視乎美方下一步會否跟程序向中方申請。

劉：哪個地產商接手 反應誰獲中央祝福

劉兆佳認為，今次交易反映兩國角力，又指物業由哪個地產商接手均可反應誰人獲得中央的祝福。

▼壽山村道37號 美國領事館宿舍現場直擊▼

恒隆地產今日的公告指，未能完成收購美國駐港澳總領事館宿舍地皮，因涉及中美外交事務，非買賣雙方能控制。公告又指，於2020年12月21日，恒隆地產及投標人通過其法律顧問收到土地註冊處發出的函件，當中指明美國駐港總領事館不是一般商業主體，而該物業不是普通房產。

▼恒隆公告全文▼