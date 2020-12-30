恒隆收購美國領事館宿舍地觸礁　01本月初獨家揭發土地處拖延註冊

美國出售壽山村道37號的駐港領事館宿舍物業予恒隆，最終在今日（12月30日）交易限期最後一日觸礁，恒隆指收到土地註冊處函件，稱涉外交事務，並非一般商業行為，需要中央政府同意。 《香港01》本年5月率先獨家報道美國領事館招標放售該處物業，恒隆9月以25.66億元投得，但《香港01》記者發現遲遲未在15個工作天服務承諾內完成註冊，兩度向交易雙方及土地註冊處查詢，美領館及恒隆兩度回覆指會如期交易；土地註冊處兩度稱不評論個案，但指15個工作天為服務承諾，並非法律規定。

▼恒隆公告全文▼

涉外交事務 需提前60日向中央申請

根據恒隆地產（0101）今日（30日）透過港交所發公告，指交易涉及外交事務，不是一般商業行為，中央政府告知香港特區政府指，美國領事館租賃、購置、出售、獲得或處置香港房地產，需提前60日經外交部駐港特派員公署向中央政府申請，因此未能如期交易。

恒隆正尋求法律意見，延長完成時間的可能性。

美國駐港總領事館回覆《香港01》查詢時指，買賣雙方需要額外時間處理行政程序以完成物業交易，現階段不宜對仍進行的合約交易的具體條款作評論。

▼美國領事館宿舍航拍直擊▼

《香港01》5月率先獨家披露美國放售物業

回顧整宗交易，《香港01》5月30日獨家揭發美國政府秘密放售南區壽山村道37號六幢超級洋房，建築面積約為47,382平方呎，實用面積為45,082平方呎，將以「現狀」及售後租回形式出售，美國駐港澳總領事館承認，屬再投資計劃一部份。

根據土地註冊處資料，地皮現時的業主為「The United State of America」（美利堅合眾國），美國於1948年以31.5萬元購入該該地皮。

交易原訂7月截標、8月開標，買家身份最終延至9月10日公開，恒隆以25.66億元投得，屬於市場估值下限區間，恒隆支付一成訂金，即2.566億元。

▼壽山村道37號 美國領事館宿舍現場直擊▼

土地註冊處遠超15日內完成註冊承諾

根據土地註冊處登記顯示，買賣雙方於9月16日簽署買賣合約，恒隆地產旗下負責交易的「堅弘有限公司」，早於9月30日提交買賣合約文件至土地註冊處註冊。按照土地註冊處官方網頁顯示，其服務承諾為整個註冊程序需時15個工作天完成，當中涉及當局收到契約後，把已登記的契約更新至土地登記冊需時約11個工作天，其餘4個工作天則是把已註冊的契約作影像處理以及交還予相關人士。

然而，《香港01》記者發現該買賣協議備忘錄遲遲未註冊，故先後兩度於11月9日及12月3日向美領館、恒隆及土地註冊處查詢原因。

買賣雙方兩度稱如期交易 律師分析情況罕見

土地註冊處首次回覆時解釋，承認辦理土地文件註冊服務承諾實屬15個工作天，但強調並非法例規定，會按照文書註冊實際所需的時間，因應情況有不同的處理時間，例如會按照文書註冊積壓的數量、註冊摘要內容涉及的問題及複雜性等，惟就個別文書的註冊事宜不會作出評論。

但第二次回覆則指，不會就個別註冊事宜作評論。至於美領館及恒隆兩次均分別回覆，買賣合約會如期進行交易。

恒隆正式公開交易觸礁前，有熟悉物業交易的律師對《香港01》分析，指一般土地物業合約註冊僅需時十多個工作天，形容相關情況罕見，認為買賣雙方必須知道現時未能註冊的原因。

▼美國政府出售美國領事館宿舍標書▼