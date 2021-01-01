民陣發起多區「連儂布」巡遊　單仲偕呼籲關注政治犯

民間人權陣線今日(1日)發起多區巡遊，向公眾展示早前在各區收集簽名及字句的「連儂布」。當中葵青區民主派議員亦響應活動，於葵涌廣場外聲援12港人。 多名葵青區議員輪流發言，呼籲市民繼續關注在囚及流亡外地的港人，並要求中國釋放所有政治犯，並指希望藉行動表達過去一年港人雖受打壓，但依然人心不死的訊息。

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在多個葵青區議員展示「連儂布」活動期間，有三輛衝鋒車及十多名警員在附近戒備及觀察，惟警員未有干擾活動進行。

葵青區議會主席單仲偕表示，葵青區民主派議員將繼續關注在港或香港以外在囚的政治犯的權益。單仲偕又呼籲市民向612基金捐贈，指基金現時只剩下千餘萬，未必能應付尚未完成審判的案件，呼籲市民積極支持基金。

葵青區議員梁錦威表示，多個葵青區民主派區議員在聖誕節前後，於大窩口，青衣，葵涌等地收集市民的說話，以製成該「連儂布」，並於今日元旦日展示。十二港人案日前由內地法院作判決，當中兩名未成年港人不獲起訴，梁錦威表示即使如此，他們依然坐了130日「冤枉監」， 呼籲市民繼續關注在內地在囚的其餘10名港人，又指如果市民不作關注，難以想像他們會受到什麼對待。

另一葵青區議員張文龍亦呼籲港人繼續關注在囚政治犯。張認為犯法的應該是政府而非政治犯，因為政府沒有按照基本法賦予港人人權。而追求民主自由不應是犯法的行為，而是與生俱來的人權。張又指，希望在囚的政治犯可以於新一年有更好的處境，而非被剝奪權利。