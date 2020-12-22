禁蒙面法｜湯家驊：個人權利不可凌駕社會利益　民陣：警可加條件

去年反修例運動期間，政府引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》（禁蒙面法），禁止市民遊行時蒙面，25名民主派人士入稟，挑戰條例的合憲性。終審法院昨日裁定政府終極勝訴，《緊急法》並無違憲，和平集會禁蒙面的限制合乎比例，即無論在和平合法或非法集會均不能蒙面。 行政會議成員、資深大律師湯家驊出席港台節目《千禧年代》表示，對於法院裁決不感意外，強調個人權利沒有可能凌駕整個社會利益、安全及秩序，又稱在《禁蒙面法》下，本身因公共衞生戴口罩已是合理辯解。 出席同一節目的民陣召集人陳皓桓稱，法庭判決荒謬，認為在《禁蒙面法》立法時，有足夠時間和空間到立法會進行諮詢，又批評《禁蒙面法》剝奪市民遊行的權利。

湯家驊指，對於法院裁決不感意外，強調個人權利沒有可能凌駕整個社會利益。（資料圖片/林若勤攝）

湯家驊：終院經平衡測試 個人權利不可凌駕社會利益

湯家驊指，個人權利沒有可能凌駕整體社會利益，去年整體社會利益明顯受損，認為若法庭經平衡測試後，認為個人權利遠超社會利益而裁定《緊急法》違憲，才是不合邏輯。他指，終審法院的判詞花上頗長篇幅，將反修例事件的暴行逐點羅列，按相關證據進行平衡測試後，認為個人權利不可凌駕整體社會利益。他又指，對初審時兩名大法官沒有比較個人權利和整體社會利益，對此感到驚奇，認為終審法院的做法值得下級法院借鏡。

對於法院裁決指《禁蒙面法》適用於和平集會，湯認為屬合理做法，指這是法庭基於當時社會極度混亂、失去公共秩序保障而作出。他亦指，申訴人初審勝訴時，警方已宣佈暫緩執行《反蒙面法》，而本身因疫情戴口罩，在《禁蒙面法》中已是合理辯解。

他說，根據《緊急法》，只有特首林鄭月娥可廢除條例，不過今次終審法院提出，立法會也有權力廢除。他認為，要等待疫情退卻，視乎社會是否真正回復平靜，才決定應否廢除《禁蒙面法》。

陳皓桓稱，去年情況不算緊急，《禁蒙面法》應交付立法會討論。（資料圖片）

陳皓桓: 《禁蒙面法》限制剝奪遊行權利

陳皓桓指，法院判決提到即使合法集會亦受《禁蒙面法》限制，令市民未能在免於恐懼的情況下發聲，他以同志遊行為例，或有希望參與遊行爭取權益的同性戀者，因不可蒙面而卻步。他又指，在《禁蒙面法》下，公務員、醫護人員及大法官均不能蒙面參與反對《港區國安法》等的遊行，令他們不可發聲，認為是不尊重言論自由的做法。

他認為，團體向警方提出要舉辦遊行與集會時，警方可施加條件，故不需要用《禁蒙面規例》的大框架，規管所有合法遊行與集會。

他稱，今次法院判決顯示政府在《緊急法》下「咩都大晒」，可隨意訂立任何法例，警方亦用最大權力執法，坦言這令到民陣難以保障市民安全，但未來仍會繼續申請遊行。

梁家傑提到，《特權法》的誕生，本身就是為了保障立法機關權力不受干預。（資料圖片）

梁家傑：判決「好離地」 相稱性考慮具爭議

資深大律師、公民黨主席梁家傑於商台節目《在晴朗的一天》電話訪問中指，終審法院就禁蒙面法的判決「好離地」，無考慮到香港社會氛圍改變。他說，判決要考慮到4個元素，包括正當目的(Legitimate aim)、理性聯繫(rational connection)、相稱性及整體公平性(overall fairness)，而當中最受爭議的為相稱性的考慮。

他認為，是過去香港多場遊行如2003年的七一遊行時並無人掩蓋臉孔，令終審法院認為蒙面會令警方不能辨識遊行人士身分，會有暴力行為傾向，剝奪其餘想參與遊行的市民權利。惟梁指出，2014年開始，社會氛圍改變，限制遊行人士戴口罩會令公務員、中資機構僱員等不敢遊行，加上他作為不蒙面的人，亦不會因有人蒙面時裹足不前。

惟他指，法庭似乎選取另一種邏輯，有人因禁蒙面法而不能參與遊行的情況，「冇認真喺天秤上稱」。