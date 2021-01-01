強制檢測｜兩大廈疑被錯列名單　鄭松泰：政府誤解檢測日期

立法會議員鄭松泰今 (1日)在Facebook發文，指特區政府於2020年12月30日宣佈，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告，如大廈過去14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，會被納入強制檢測名單，12月17日至30日期間曾身處相關大廈的人士須接受強制檢測。 他強調強制檢測茲事體大，但政府當局似乎未認真看待及核對，因食衞局事隔一日後已要宣布剔除其中三座被誤列的大廈。但他指經其鄭松泰議員辦事處於元旦日再三核對後，發現有其中兩座住宅大廈同樣疑似被錯誤列入名單，包括蘇屋邨櫻桃樓、昌運中心華昌閣，疑不符強制檢測條件。鄭松泰質疑：「到底是否就連政府當局也對檢測日期範圍有誤解？」

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鄭松泰指政府於12月30日宣佈首輪強制檢測大廈名單時，將深水埗蘇屋邨櫻桃樓及大埔昌運中心華昌閣列入名單內。按該政府新聞公報之描述，如大廈於「過去14日」內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，「過去14日」、「二○二○年十二月十七日至十二月三十日期間」曾身處相關大廈的人士須接受強制檢測。換言之，只要該住宅大廈於12月17日至12月30日期間出現兩宗或以上無關的個案，就會被列入強制檢測名單。

他指經鄭松泰辦事處核對後，發現蘇屋邨櫻桃樓及昌運中心華昌閣於12月17日至12月30日內均只有一宗確診（分別為12月28日的8637及12月18日的7954），不符強制檢測條件。無獨有偶，兩座大廈均於強制檢測期開始前一日的12月16日出現確診個案（分別為7724及7751）。鄭松泰質疑政府當局對檢測日期範圍有誤解。