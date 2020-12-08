仿內地封區　林鄭：將修例賦權食衛局強制檢測　未有結果不得外出

葵盛西邨第8座5樓今日（8日）再有3人確診新型肺炎，5樓全層的住戶需入住檢疫中心，政府專家顧問許樹昌表示，有需要考慮安排整棟樓的住戶強制檢測。 政府計劃仿傚內地實行封鎖小區管理，特首林鄭月娥出席行會前見記者，指政府將訂定規例，明確賦權予食物及衞生局局長，可要求某個處所或範圍的人士接受強制檢測，在完成檢測前必須逗留在原本的處所，行政會議稍後開會討論。

▼葵盛西邨第8座5樓居民凌晨時分撤離至檢疫酒店▼

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否認處理葵盛西邨爆疫掉以輕心

葵盛西邨第8座5樓第1宗確診發生於上月28日，但政府於本月5日仍未公布消息，直至近日才要求同層住戶強制檢測，



有記者問到，有意見指葵盛西邨爆發疫情，政府表現「不太在乎」，林鄭回應指，立例要求指定人士接受強制病毒檢測前不準離開特定範圍，正是回應葵盛西邨的疫情。她解釋，當局早前已在研究有關立例，但基於各種原因未能趕及，包括法律基礎問題，承認若果能更早有法律基礎及應變計劃更完備，可以處理得更好。

林鄭又指，未有政府人員抵達葵盛西邨前，自己已知會衛生當局要嚴格及緊急處理，故絕對不存在掉以輕心。

林鄭月娥。（高仲明攝）

林鄭稱緊張抗疫 緊急法不能「瞓醒就用」



被問到政府今次處理疫情，為何與之前處理社會事件動用《緊急法》的取態不同，林鄭月娥指，政府每一項有關疫情的工作都很緊張，日以繼夜去做，但如果要限制一些人離開一些地方，要平衡各項考慮，食衞局人員已盡最大努力，不斷更新條例。她形容，不是「瞓醒就用緊急法」，而是經過深思熟慮。