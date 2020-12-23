梁美芬批政府不推全民強制檢測　田北辰促高風險地區都檢疫21日

「藍營」名人李偲嫣早前身亡，其丈夫謝鋮浚多日後才獲安排接受檢疫，之後證實確診。經民聯立法會議員梁美芬表示，認為香港政府應付檢測工作狼狽，而且不夠主動，例如近期發現電腦系統出事亦是現時才揭曉有問題，質疑港府每次都是出大事才作解決。她強調，政府應尊重內地專家鍾南山的成功經驗，不應再以政治角度考慮，考慮推出全民強制檢測。 實政圓桌立法會議員田北辰認為，政府應向首批建議注射疫苗人士提供補償基金，以提供誘因，至於日後普及接種時是否需要，則可再作考慮。他亦建議，應向來自高風險地區人士作檢疫21日，提到澳門已推出，並要求從香港赴澳門者亦要檢測21日。

李偲嫣丈夫謝鋮浚被列緊密接觸者．事後一直留在寓所內自我隔離。（陳浠文攝）

梁美芬倡政府人手不足應要求援助

梁美芬指，9月時全民普及檢測時，並無人反映過相關問題，認為原因是當時有足夠人手。她又指，有意見擔心檢測測試是否出問題，因為早前過世的建制派人士李偲嫣與其丈夫本身都在檢測時陰性，之後李偲嫣在 6日內急劇演變至身亡，而其丈夫之後亦無即時獲安排檢疫。梁美芬表示，她早已向食物及衞生局表示如果人手方面不夠，應要求援助。

梁美芬亦建議政府推出全民強制檢測，認為港府只檢測有病徵的人士不足，自己已找過食物及衞生局局長陳肇始討論，梁認為無明顯病徵者才是「殺手」。

對於政府沒有處理電腦出錯的問題，梁認為事關人命，強調已出錯無法「返轉頭」，又認為就算初期檢測結果陰性都可以導致死亡，令她質疑檢測是否根本不準確、採樣有問題等。

政府宣布，從12月22日起，所有過去14天曾停留英國超過2小時人士，包括香港居民禁登機來港，至另行通知。而從中國以外地方到港人士，抵港並完成14天檢疫後，在第19天要再檢測。因應英國疫情的情況，完成檢疫14天後，都要強制留家7天， 即需要21天後才自由活動，14天酒店強制檢疫以及7天強制留家。（資料圖片/羅君豪攝）

田北辰批「14+7」措施未盡完善

另外，英國的新冠病毒出現變種，有指傳播力增加七成。田北辰認為政府對已從英來港人士推出「14+7」的措施不足，「多7天又如何？」他解釋，認為如果檢測人士只是自己離開酒店，又無專車接送，而且回家檢疫亦可能對家人構成風險。政府日前稱該批人士須坐的士來往社區檢測中心。

田北辰強調，他一直無聽過有專家表示支持「14+7」，但當中有意見提到直接檢疫21日。他建議，應向高風險國家來港人士，例如來自美國、印度、巴基斯坦等國的人士，推行檢疫21日。他又提到，澳門已推出檢疫21日，連香港赴澳門者亦要檢測21日，反問香港只有60多宗也被這樣對待，別國數千宗，香港為何不做？

至於疫苗方面，田北辰指全城最關注疫苗有否因為變種無效，指自己問過本地專家，以流感疫苗每年注射為例指，每年疫苗都有應對新的流感疫苗，故現時的新冠疫苗，肯定是應對之前的病毒。不過，他又指，輝瑞藥廠已表示6星期後有針對新變種的疫苗面世，故藥廠早已有針對性安排。田補充指，無論如何，打疫苗總比不打疫苗好。