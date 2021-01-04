疫情記者會網上進行　楊健興：難追問細節　與內地記者會「接軌」

政府昨日（3日）突然公布，由衞生防護中心及醫管局舉行的疫情記者會，由今日（4日）起由現場進行，改為網上進行，以保持「社交距離」，一改過去一年多、已召開了264場的現場記者會做法。 記協主席楊健興於商業電台節目中表示，做法完全不能理解，認為這肯定阻礙疫情相關資訊的表達，質疑政府是因為「武漢肺炎」字眼爭議而改變做法，又言這是與內地的記者會「接軌」。

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楊健興表示，無法理解政府的做法，政府亦解釋不到原因，其他政府記者會又沒有相關安排。他指，疫情發展至今一年才準備好「技術」本身已十分奇怪，而場地問題對政府來說不可能解決不到。

網上記者做不到不審查不篩選即場追問

從傳訊角度，楊認為於現場記者會提問，可以在不審查不篩選的狀況下即場追問，問到的疫情相關細節會更多，網上記者會做不到這個功能，資訊發放一定會受影響。他認為，這種做法嚴格來說已不算是「記者會」，而是像內地兩會一樣，官方一早知道記者想「問」什麼，答案已準備好，做不到即場追問細節的效果。

楊健興指，由於政府提供的理由令人不能信服，很難不令人聯想到是因為近日關於「武漢肺炎」用字的風波，令政府想規避爭議，日後篩選走不合心意的問題。