疫情記者會周一起改網上舉行　只准記者文字提問　記協憂篩選問題

疫情持續近一年，由衞生防護中心及醫管局舉行的疫情記者會，突然由周一（4日）起，一改過去一年多、已召開了264場的「實體」記者會做法，以保持「社交距離」為由改為網上記者會。 當局又規定記者只能以文字提問，不能即時以語音發問。有傳染病專家指記者會傳播風險遠低於假日的商場人流。食衞局前政助陳凱欣亦指，若特首出席行政會議的記者會維持「面對面」，反問為何疫情記者會不能：「430係咪特別高危？特首就唔會感染？」記協等多個傳媒工會亦憂慮政府藉機篩選敏感問題。 政府發言人則指，一直積極研究在網上舉辦記者會，近日添置相關器材後決定周一起舉行。

+ 8 + 8 + 8

264場疫情記者會 突然中止變網上舉行

2019年底武漢先爆發不明病毒感染肺炎個案，同年12月31日晚上9時，食物及衞生局局長陳肇始、港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇、醫院管理局和衞生署代表在政府總部西翼地下大堂會見傳媒，交代最新情況，正式揭開長達一年多的疫情記者會。當局其在截至2020年1月，已舉辦了16日記者會，2月29日中有28日有記者會、3月、8月、12月、本月，更是每日都有面對面的記者會，即累計已有264場疫情記者會。

不過衞生署在今日記者會後，突然透過新聞處發稿指，周一（4日）開始改以視像會議軟件在網上舉行簡報會，「以在衞生防護中心大樓有效落實社交距離措施，盡量減低傳播風險」。而記者會舉行時間維持在下午4時30分。

記者「滅聲」只准文字訊息提問 不可即時語音發問

署方又稱每家傳媒機構最多可派出一名代表參與，為使簡報會運作順暢，傳媒需以文字訊息提問，暫未能接受語音訊息提問，問題如有重複，會以綜合回應的方式處理。政府新聞處會繼續在網上直播簡報會，以及經香港電台向本地電視台提供附有手語傳譯的現場訊號。

每日疫情記者會1月4日起轉到網上舉行，記者只可輸入文字提問。（政府新聞處系統截圖）

醫生：記者會傳播風險較商場低

呼吸系統專科醫生梁子超指，室內傳播其中一個重要因素為空氣換氣率，記者會人數不多、逗留時間不長、記者需要隔位坐、入場前有量度體溫，相信傳播風險遠較假日的商場聚集低，「如果依家有迫切性，以前每日過百宗嗰陣仲有啦」。

曾任記者、立法會議員、食衞局政治助理的陳凱欣指，保障官員及記者健康是無可厚非，但當局要解釋「點解呢兩日每日40宗確診，但要引入呢個方法？以前100幾宗就唔使呢？行會（行政會議）前記者會係咪都要變網上呢？」她認為，若其他政府記者會維持面對面，反問「430（疫情記者會）係咪特別高危？特首就唔會感染？」

陳凱欣認為，轉為網上文字提問最影響傳媒追問問題，認為當局改變採訪安排前，應該先跟傳媒組織溝通，並以不影響傳媒工作為大前提，「傳媒問10條，（主持人）就要讀10條。」「（記者會）係畀傳媒每日更新訊息，最重要嘅持份者，影響咗互信關係都唔好。」

若衞生防護中心憂慮面對面採訪有傳媒風險，陳凱欣反問特首是否免疫。（資料圖片／高仲明攝）

她認為即使當局以預示到疫情反彈為由，都無可能今日公布、翌日實施，「防疫措施好似食肆禁堂食都有幾日畀人預備啦。」她建議當局可加強防感染控制措施，如要求在場傳媒填寫健康申報表，以便確診時協助追蹤，平衡即場採訪及傳播風險。

香港記者協會主席楊健興對當局做法感奇怪，認為第四波疫情逐漸回落，傳媒亦從未出現過「430群組」或懷疑個案，憂慮記者只能以文字提問，主持人可篩選問題，令官員迴避敏感及爭議提問，官員只會單方面發放已準備的答案，令針對政府錯失的尖銳問題消失。他又擔心先例一開，其他官員特別是特首的記者會都會作出有關安排，而至今未有政府部門諮詢過記協。

楊健興(右)及多個傳媒工會批評，新安排嚴重削弱公眾知情權。(資料圖片／鄭子峰攝)

記協、眾新聞工會等多個傳媒工會發表聯署聲明，對當局不設即場提問表示極度關注，擔心政府因此篩選記者問題，避答敏感內容，扼殺記者追問權利，嚴重削弱公眾知情權，亦將令新聞自由大幅倒退，要求維持現行記者會安排，確保訊息流通，有助市民大眾提高警覺，防範疫情散播。

政府：一直積極研究安排網上記者會

政府發言人指，簡報會目前在衞生防護中心大樓的信息發布中心舉行，由於空間的局限，在簡報會現場有效落實社交距離措施有一定困難，加上中心在12月初亦出現數宗確診個案，在全面檢視有關情況後，署方認為應盡量避免人群聚集。

政府又指，一直積極研究及安排以視像會議軟件在網上舉行記者會，「在逐步解決各項硬件及軟件等技術問題後，並參考其他政府部門及機構的經驗，已完成添置相關器材和協調工作」，故衞生署決定由1月4日起改為在網上舉行疫情記者會。 當局又指，目前暫無其他政府記者會計劃在網上舉行。

衞生防護中心早前已收緊資訊發布，第二波疫情時宣布，只會在有源頭不明個案確診時才召開記者會交代、第三波時又突然不公布個案與個案之間的關鏈，自行制定出10人確診才公布的標準，令市民無法得悉10人以下的群組爆發。