新冠肺炎・1.3｜增41宗確診　周一起疫情記者會網上舉行

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署今日（3日）公布新增41宗確診個案，累計增至8,965宗。 須強制檢測大廈再增2幢，包括深水埗元州邨元盛樓、將軍澳翠林邨輝林樓。

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【22:15】教育局去年12月宣布，延長所有幼稚園及中小學暫停面授課堂安排，直至本月10日。距離原定復課日（11日）尚餘一周，據了解，教育局暫時未有任何復課決定。

香港中學校長會主席連鎮邦估計，在疫情持續下，政府可能會延續現行停課安排，相信下周一全面恢復面授課程機會不大；資助小學校長會名譽主席張勇邦亦估計，局方或因應疫情，「認為未係時機，所以按兵不動」，但期望農曆年前能分階段復課。

停課｜教育局未定1.11復課與否 校長會：機會不大 未係時機

【20:35】食物及衞生局發言人表示，任何在2020年12月21日至2021年1月3日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）：1. 深水埗元州街303號元州邨元盛樓、2. 西貢將軍澳翠琳路11號翠林邨輝林樓，又或在合約編號 NE/2015/01—將軍澳—藍田隧道—主隧道及相關工程地盤工作，或曾身處該地盤超過兩小時的人士，都需要接受強制測，限期為2021年1月6日或之前。

【19:20】工聯會表示，近日除了不少市民提早往內地過年，亦有部分人希望「避疫」，令深圳灣本港口岸出境人數增加，出現大排長龍的情況，深圳當局安排的檢疫酒店亦不敷應用，部分人被安排到東莞隔離，建議市民如情況許可，可考慮經人流較少的港珠澳大橋通關。

新冠肺炎｜深圳灣迫爆排7小時通關 工聯會：深圳檢疫酒店都短缺

新冠肺炎｜港珠澳大橋日逾200人北上 回鄉市民：經珠海隔離少7日

【18:50】近日不少市民提早過關準備回鄉過農曆年，以應付過關所需的隔離政策，更令深圳灣口岸出現大排長龍的情景。相較之下，今日（3日）位於港珠澳大橋的香港口岸就顯得相當冷清，隔一段時間才有一兩名市民進入大堂辦理過境手續。有市民為避免深圳灣人流特意前來，唯未能購買直通車票撲空；有留學生趁假期及網上教學，回鄉過農曆新年。

新冠肺炎｜食環署新年巡974食肆 控5人涉違防疫規例

【18:31】疫情持續，食環署昨日（2日）於各區加強巡查，並與警方在南區、油尖、黃大仙、觀塘及西貢採取聯合行動，共巡查了201間餐飲處所及1間其他處所。另外，食環署亦巡查了773間餐飲處所及168間其他處所，共向5名涉嫌違規例的負責人展開檢控程序。食環署又指，在聯合行動中，警方也有採取執法行動。

疫情記者會周一起改網上舉行 只准記者文字提問 記協憂篩選問題

【18:20】衞生署及醫院管理局宣布，由明日（1月4日）開始，將以視像會議軟件在網上舉行疫情記者會，以在衞生防護中心大樓有效落實社交距離措施，盡量減低病毒傳播的風險。

新冠肺炎｜喉管專家疑馬桶吸嘴老化播毒 籲以油灰封口及盡快更換

【17:56】本港第四波新冠肺炎疫情持續，多個屋邨疑有病毒經喉管入屋。香港喉管從業員總會主席趙建強指，發現不少住戶的馬桶吸嘴老化，或成為播毒的風險。他建議居民若發現有臭氣或污水泄漏的問題，可戴上手套以油灰或玻璃膠封口。

工聯會立法會議員郭偉強則斥責，當局推出的「排水管檢查計劃」需時18個月，效率太慢，認為應增聘或外判更多人手處理，以及盡快公布喉管檢查的時間表。

【17:45】 醫院管理局行政總裁高拔陞昨日（2日）稱，會先為外展醫護做病毒檢測。消息透露，該批醫護為到訪老人院舍的醫護，約有300人，相信醫管局有能力自行為他們檢測；但要為全體5萬名臨床醫護定期檢測，難度相當高，亦傾向鼓勵並非強制性質要求醫護檢測。

另一消息指，若醫護檢測人數眾多，會外判由承辦商協助測試。

新冠肺炎｜公立醫院醫護定期檢測 料300名外展醫護先行

【17:02】張竹君指，追蹤緊密接觸者的緊密接觸者，是一個可行方向，但要思考到底要求他們「做啲乜嘢」，例如是停工？或同樣要檢疫？但她強調可追蹤的仍會繼續追蹤。

她又指，村屋由於每幢住屋都較分散，要視乎情況才決定是否要強制檢測。至於本港暫時找到的變種病毒個案，有10宗是來自英國，2宗來自南非。

【16:55】何婉霞解釋，聯合醫院的一名新病人在入院後的凌晨才能留口水樣本化驗，由於在病房內曾因為「唞唞氣」除低口罩，加上相處時間較長，為審慎起見會列為緊密接觸者，同病格病人要檢疫。

【16:48】張竹君指，全個將藍隧道地盤有約1500名工人，全部都要接受強制檢測。

至於吉慶圍有7人染疫，據她了解是一家人。

【16:42】張竹君指，將軍澳/藍田隧道工程的地盤，今次爆發群組與上次應該未有關連︳因為上次主要是紮鐵工人，但今次涉及搭棚、釘版等工種，似乎不是同一班工人，由於社區仍有病毒傳播鏈，故現時仍是高危容易傳播疫病。她又指，有工人會在貨櫃入面換衫，故都多密切接觸者。

她又提到，今次爆疫的第一宗個案是一名棚架管工，已有幾名同事染疫，但不是全部做同一工種。而該地盤早前已因爆疫而停工，當時工地已關閉至12月27日，12月28日才重開，而今次第一個案的工人是12月30日發病，1月1日才有檢測結果。

【16:40】何婉霞表示，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報67宗個案，再多43名病人康復出院，至今累計8011名病人出院。

至今有733名確診病人分別在醫管局23間醫院及亞博館留醫，當中49人危殆、43人情況嚴重，641人情況穩定。

何婉霞指，一名69歲男病人於昨日(1月2日)因為腹痛到基督教聯合醫院求醫，他沒有病徵，在接受入院篩查後轉去外科病房，但今日發現檢測結果是初步陽性，現時已轉往隔離病房醫治，目前情況穩定。經追蹤後，發現該名病人有時未有戴好口罩，故將外科病房4名病人列為緊密接觸者，全部要接受隔離檢疫，經檢測後暫時全部陰性，由於醫院職員有合適保護裝備，期間沒有做過霧化程序，暫未有職員為密切接觸者，目前調查工作仍在進行，而急症室及病房範圍已消毒。

強制檢測大廈｜確診及無源頭個案齊反彈 元州邨翠林邨兩廈須強檢

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君指，截至今日凌晨，本港新增41宗確診個案，當中1宗是輸入個案，40宗是本地個案。其中，有16宗個案未找到感染源頭。暫有30多宗初步確診個案。

其中，九龍灣那打素護養院新增1宗個案，累計已有2名工作人員及2名院友確診。張竹君指，新增須強制檢測的大廈新增2幢，分別是元洲邨元盛樓及翠林邨輝林樓，其中前者有2個單位共4人中招，後者2單位各有1人染疫。

將藍隧道地盤共有11人確診或初步確診，張竹君形容出現爆發。（資料圖片/鄧詠中攝）

張竹君又提到，昨日確診的#8955，是在將軍澳藍田隧道上班，目前有10人初步陽性，反映地盤有爆發情況，需要再次叫停這個工程，所有工作人員都要強制檢測。

新冠肺炎｜將藍隧道地盤第二度爆疫 11人中招 涉搭棚及釘板工

【16:25】疫情持續，美容院三度被勒令停業近百日，美容業界代表不滿影響生計，又指年關難過，今（3日）要求港府批准立即復工。



業界表明，農曆新年將是生死存亡關頭，願接受有條件復業，包括縮短營業時間、要求員工進行檢測，以及僅接待預約客人，否則料逾千美容業倒閉。多名美容師哭訴手停口停，無工開難應付生活負擔。

新冠肺炎｜遭勒令停工近百日 美容業憂現倒閉潮 淚灑望立即復工

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新冠肺炎｜深圳灣口岸出境排長龍 市民：隔離21日才可返鄉下過年

【15:25】每年都有不少市民會選擇回鄉渡過農曆新年，今年受新冠肺炎疫情影響，市民回到深圳過關後需接受14日集中隔離及7日社區管理的隔離措施，令不少市民提早一個月過關，深圳灣口岸更出現大排長龍的景象。

記者今日（3日）早上分別到上水巴士站及深圳灣口岸視察。上水巴士站今日到深圳灣人流明顯比平時多，行李放滿行李架後更放滿地上，不少市民都表示是因為隔離政策，所以提早一個月過關準備回鄉探親；而深圳灣口岸更出現大排長龍的景象，龍尾更離開旅檢大樓，排至接近巴士站位置。

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新冠肺炎｜年關難過 遭勒令停工近百日 美容業要求立即復工

【14:49】本港疫情持續，美容院三度度被勒令停業近百日，美容業界代表不滿影響生計，又指年關難過，今（3日）要求港府批准立即復工。



業界表明，願接受有條件復業，包括縮短營業時間、要求員工進行檢測，以及僅接待預約客人。

【13:40】消息指，今日約有40宗確診。

新冠肺炎｜曾浩輝料市民打疫苗意欲大 政府有三重保障使市民安心

【13:17】首批供港新冠疫苗下月開始為特定群組接種，政府的疫苗專責工作小組成員曾浩輝稱，最大挑戰是如何提升市民接種率，需要確保資訊透明、即時澄清謠言，他又相信市民接種意欲強，而且政府已經有三重保障使市民安心；若要制定副作用熔斷機制，亦要以科學為本，強調強制市民注射疫苗牽涉人權問題，需要社會討論，現時時機並不成熟。

強制檢測｜富昌邨檢測承辦商一度「甩底」 居民：搞到我哋氹氹轉

【12:26】政府日前公布，全港有40多幢大廈須於明日（4日）或之前完成強制檢測，當中包括富昌邨富韻樓近2,500名住戶，惟原定於富昌邨籃球場設置的流動採樣站，因承辦的私人檢測商人手不足而「甩底」，延至今日（3日）才開始運作。有富韻樓居民對強制檢測安排表示不滿，認為強制檢測時間太匆忙，「搞到我哋氹氹轉」。

▼1月2日市民到東龍島紮營▼

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新冠肺炎｜電子檢測記錄可供市民下載 需提供身份證、樣本瓶碼

【11:29】新冠肺炎病毒檢測陰性證明，是不少疫廈居民上班的重要證明，政府多月來都未確保陰性市民可獲得短訊通知。當局今日（3日）指，已設立網站供市民下載自己的檢測紀錄，系統未來亦會加入「電子針卡」，同時下載接種新冠肺炎疫苗的電子紀錄。

新冠肺炎疫苗│張建宗呼籲市民積極接種：戰勝疫情就在不遠處

【08:43】本港疫情持續，公務員事務局長聶德權昨透露，估計可以在2月開始為市民接種新型冠狀病毒疫苗，政務司司長張建宗今(3日)於網誌表示，政府會爭取疫苗早日供港，並確保符合相關要求和程序，以及按照相關防疫規例審批作緊急使用，確保疫苗符合安全、效能和質素的要求。

他又呼籲市民配合政府將制定的群組優次積極接種，為己為人，期望可盡早「清零」，讓香港走出困局，重新出發，「戰勝疫情的日子就在不遠處」。

強制檢測｜拆解深水埗「甩底」之謎 政府轉承辦商致遲多一日啟用

【08:00】富昌邨富韻樓是強制檢測大廈之一，但私人檢測承辦商「甩底」，檢測站要在明日（4日）限期前一日，即今日（3日）才能開始運作。《香港01》向業界人士了解造成窘局的原因，原來承辦商人手嚴重不足，難以在短時間內聘請人手。深水埗本身無承辦商「舉手」，政府邀請第一間承辦商也只答允1月2日才「開檔」。但後來政府再另邀承辦商，但新承辦商卻要再遲多一日才能運作，令原本的承辦商被指責「甩底」。

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

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【00:00】周六（1月2日）新增35宗確診個案，當中1名居於深水埗華寶樓的患者，在去年12月1日已經發病，但今年1月2日才公布確診。另外亦有3名患者發病超過兩周才確診，目前未知他們有無曾經求醫。而根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，天水圍俊宏軒第二座累計有9人確診，灣仔積福大廈除了有1名到訪者確診外，也有5名住客確診，累計6人。元朗錦田吉慶圍亦再增2名患者，至今有7人染疫。

確診大廈｜華寶樓確診者發病逾1個月才確診 積福大廈累計6人染病

新增16間餐廳有患者足迹，不少是知名餐廳，包括位於屯門市廣場1期的Outback Steakhouse、淺水灣影灣園的露台餐廳、港威商場的Cova Ristorante & Caffe等。另外，連鎖食肆一粥麵有兩分店上榜，分別位於新都城中心2期及小西灣廣場。

確診食肆｜增16餐廳上榜 包括淺水灣露台餐廳、屯門Outback

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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昨日重點：

強制檢測大廈｜深水埗富韻樓承辦商「甩底」 限期前一天始啟用

變種病毒｜再多2英國1南非來港患者驗出 隔離期住港島兩酒店

強制檢測大廈｜增35宗確診10宗無源頭 日出康城領凱等三廈強檢

新冠肺炎疫苗｜聶德權：料2月起5類地點為市民接種 有知情下選擇

新冠肺炎｜政府正研究借調紀律部隊 許樹昌澄清：助追蹤非助採樣

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼