財庫局許正宇：「積金易」2023起運作　10年至少節省300億成本

政府與積金局一直積極籌備「積金易」（eMPF）平台，財經事務及庫務局局長許正宇今日（3日）發表網誌，提到平台將於2023年起陸續投入運作，並集中處理目前分散於12個標準各異平台的行政工作。他說，通過規模效應及提高數碼使用率，估算平台在運作10年內，可為計劃成員累計節省最少300億，甚至達400億的成本。

許正宇表示，當「積金易」投入運作後，預計計劃成員支付的平均行政費用，可馬上降低約三成，即降低至佔管理資產總額的0.3%至0.4%。另外，視乎數碼使用率和運作效率的相應提升幅度，預期行政費用會在約10年間，逐步穩定地進一步降至佔管理資產總額的0.2%至0.25%。

而根據對資產總額的增長預測，可量化的累計節省成本總額，介乎300億元至400億元。在約460萬名強積金計劃成員中，許正宇預計超過 99%人因而受惠。

財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片）

許正宇又說，為確保可直接令計劃成員受惠，財庫局將在第二季提交到立法會的相關法例修訂中，建議加入「直接轉移」規定，即受託人向計劃成員收取的行政費，不得超過「積金易」平台向受託人收取的服務費；及由「積金易」平台產生的減費效益，須體現在強積金計劃的整體費用下調中。