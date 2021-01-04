徐德義：疫苗接種計劃開始不代表可取消防疫措施　須監察疫苗使用

第四波疫情持續肆虐本港，多個屋苑先後出現爆發。食物及衞生局副局長徐德義今（4日）出席民建聯主席李慧琼主持的節目時被問到，政府會否推全民檢測，徐德義稱，去年11月中至12月底政府已檢測超過160萬個樣本，以焦點特定群組以及大廈強制檢測的方式，可集中資源處理高風險人士。 他認為可先採用有關方式，對於未來會否用其他方法，政府一直持開放態度。

食物及衞生局副局長徐德義、食物及衞生局前局長高永文出席民建聯主席李慧琼主持的節目。（李慧琼facebook）

港府訂購的三種新冠肺炎疫苗即將到港，疫苗安全度備受關注。徐德義表示，現時要有法理基礎才可在香港注射，處理疫苗方面將分為兩方面，一方面港府設立疫苗專家委員會，當中委員包括公共衞生、內科、傳染病等12名醫生組成，就疫苗的安全性、效能等提供意見。

另一方面，徐德義稱是早前由食衞局及公務員事務局局長主持的疫苗接種計劃專責工作小組，主要負責疫苗運送、風險管理以及如何讓市民在安全有序下接種等情況。徐德義強調，衛生署亦會密切監察疫苗使用後的情況，包括市民接種後的副作用等，如出現預期外的併發症，會決定是否停用相關疫苗。

他強調，即使疫苗接種計劃開始，都不代表可取消所有公共衞生防疫措施，但政府會繼續鼓勵公眾接種疫苗，令整個群體受感染機會減低。

高永文預料疫苗到港後需要大量人手協助注射，建議除了公營系統的醫護人員外，可短暫培訓私營系統的醫護人員或非專業醫護人士，讓他們同樣能提供協助注射疫苗。（資料圖片）

高永文促全民檢測達致「內部清零」

另一節目嘉賓的食物及衞生局前局長高永文表示，據醫學界觀察，香港幾波疫情暫時可用收緊社交距離的措施控制，他相信疫苗可有效控制疫情，但同意不應完全寄望在疫苗身上。高永文認為要全民檢測，導致「內部清零」，他強調政府要有兩手準備，一方面要跟進疫苗進展，另一方面要加緊外防措施，如市民抵港一落機就要進行封閉性隔離。

高永文指，部分高危人士如長期病患者未必適合接種疫苗，認為專家委員會應盡快釐清有關問題。他又稱，預料疫苗到港後需要大量人手協助注射，建議除了公營系統的醫護人員外，可短暫培訓私營系統的醫護人員或非專業醫護人士，讓他們同樣能提供協助注射疫苗。