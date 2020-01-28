【武漢肺炎】聯合出版集團新春趕製防疫書　電子版率先供網民下載

武漢肺炎肆虐，內地已有4000多宗確診病例，世界各地嚴陣以待抗疫。世紀疫症蔓延之際，宣揚防疫資訊及提高市民衛生意識至關重要。有見及此，聯合出版集團在新春期間緊急出版發行《新型冠狀病毒感染肺炎防護讀本》，新書針對香港現時情況，提供實用性資料，讓市民得悉日常生活抗病保健的知識，而電子版昨日（27日）已供市民優先在網上免費下載。

年初五免費派發 電子版尋率先免費下載

昨日聯合出版集團旗下的「三聯書店」及「商務印書館」均在專頁發文表示，近期新型冠狀病毒所引發的疫情在多國出現，而香港已出現多宗確診病例，令全港市民嚴陣以待。有鑑於此，聯合出版集團快速組織協調出版、印刷、物流、零售、新媒體等各板塊，在春節期間緊急出版發行《新型冠狀病毒感染肺炎防護讀本》，並預計將於年初五（29日）下午在全港各區免費派發，供市民取閱。而電子版昨日已率先供網民在網上優先免費下載。

全書分５篇 梁智鴻、高永文撰寫推薦序

根據帖文介紹，《新型冠狀病毒感染肺炎防護讀本》由廣東省疾病預防控制中心、萬里機構編輯委員會負責編寫，內容聚焦於新型冠狀病毒(2019-nCoV)的資訊。記者下載電子版，發現全書約60多頁，分為「常識篇」、「症狀篇」、「預防篇」、「謬誤篇」及「有用資訊」等五篇，內容涵蓋臨床表徵、傳播途徑、與SARS（沙士）、流感及普通感冒的分別、防護措施等，引導市民採取積極的防範措施。而此書由梁智鴻、高永文醫生二人撰寫推薦序，二人在序中表示，希望市民閱畢此書後，可以一同齊心協力，對抗新型病毒威脅，跨越難關。

下載點：

https://qrcode.orangenews.hk/books/20200126/