消息：立會擬訂決議　Zoom視像擴至正式委員會　議員續有言論免責

新冠肺炎疫情下，立法會部分非正式會議早前開始改用Zoom視像開會，但會議卻不受《議事規則》規限，議員發言亦無《特權法》保障。 隨著疫情未有放緩之勢，立法會議事規則委員會周三（6日）將召開特別會議，消息指，會上將討論Zoom視像開會，擴展至其他正式委員會會議。有知情人士指，預計當日可通過訂立決議案，本周五提交內會審議，再提交予立法會大會，最快下周三會議可作處理，並於下周五的保安事務委員會上首次採用。 至於早前有建制派議員提出應制訂「紅牌出場」機制，應對會議上行為不檢的議員，據悉將會在下周二（12日）議事規則委員會例會上討論，由於項目已取得大部分議員共識，料將很快獲通過。

立法會議事規則委員會將開會，消息指，會上將討論將Zoom視像開會，擴展至其他正式委員會會議。（資料圖片）

只適用於不投票會議 議員發言受《特權法》保障

現時立法會部分事務委員會就《施政報告》舉行的政策簡介會，正使用Zoom開會，包括昨日舉行的司法及法律事務委員會政策簡介會。立法會主席梁君彥早前表示，用Zoom開會的技術發展成熟，但由於網上會議是非正式，故不受《議事規則》規限，議員發言亦無《特權法》保障。梁君彥當時亦「留下伏線」，指法律顧問會繼續研究逐步推行網上開會。

議事規則委員會周三（6日）將召開特別會議，據了解，會上將討論訂立決議案，將Zoom開會適用範圍擴展至所有事務委員會，議員在Zoom會議上發言將會受到《立法會權力及特權法》保障，但立法會大會、內會及財會仍不包括在內。消息人士強調，今次改動不牽涉修改《議事規則》。

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若牽涉會議投票 依舊需要實體開會

至於如何解決Zoom會議上投票問題，消息指，各事務委員會大部分項目均只屬「過場式」討論，但若牽涉要投票表決的會議，則依舊需要實體開會，不會使用Zoom視像開會。

有議事規則委員會委員預計，周三會上可通過有關決議案，本周五提交內會審議，再提交予立法會大會，最快下周三大會可通過，並於下周五的保安事務委員會上首次採用。

立法會主席梁君彥早前表示，由於Zoom網上會議是非正式，故不受《議事規則》規限，議員發言亦無《特權法》保障。但他當時亦「留下伏線」，指法律顧問會繼續研究逐步推行網上開會。（資料圖片）

保安事務委員會已有兩手準備 或首用Zoom開正式會

保安事務委員會下周五將討論有關引入窺淫罪建議，議程具法律效力，據悉，委員會主席陳克勤已有兩手準備，若屆時已成功通過決議案，將會用Zoom開會，若未能趕及修改則會召開實體會議處理。

議事規則委員會委員、實政圓桌田北辰表示，暫未閱讀會議文件，他關注若有議員在正式委員會會議上提出臨時動議，主席該如何處理，希望立法會秘書處在周三會議上能一併解答。