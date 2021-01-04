自由黨倡預算案斥2000億外滙基金救市　已打疫苗市民可晚市堂食

自由黨今 （4日）會見財政司司長陳茂波，提交對2021-22年度財政預算案合共26項建議。自由黨建議政府從外滙基金滾存的累計盈餘中，取出2000億元支援企業和市民。該黨又建議補貼商業借貸利息2厘，為期六個月，當企業轉虧為盈時還繳利息。 另外，自由黨主席張宇人認為，政府應為市民接種疫苗提供誘因，例如容許已接種疫苗的市民在晚上6時至12時可到食肆用膳。

自由黨領導層（左起）：邵家輝、張宇人、鍾國斌、易志明。（盧翊銘攝）

鍾國斌：企業山窮水盡 連利息也無法償還

自由黨黨魁鍾國斌表示，本港疫情嚴峻，港府須「使錢」才可暫時舒緩經濟困境。他提到，港府除財政盈餘外，實際上可動用共有4萬4000億元的外滙基金，當中8000億元屬累計盈餘， 即使港府撥出其中2000億元，對外滙基金的影響也是微不足道，不會影響到基金保護港元的能力，卻可解決港府短暫的財政問題。

他說，不少企業山窮水盡，連利息也無法償還，建議政府補貼商業借貸利息2厘，由特區政府代商戶繳付貸款利息，當企業賺得盈利，便需要還繳利息。

自由黨今日與財政司司長陳茂波會面，就預算案提出共26項建議。(周皓宜攝)

邵家輝倡疫後派八達通電子消費券 鼓勵本地消費

自由黨批發及零售界議員邵家輝指，如果政府「派錢」，估計大多市民會存放在銀行，振興經濟作用不大，認為政府應在疫情回落後，利用八達通平台派發電子消費券，鼓勵本地消費。

自由黨黨魁鍾國斌表示，本港疫情嚴峻，港府須「使錢」才可暫時舒緩經濟困境。（盧翊銘攝）

易志明望政府推400億元「保就業」計劃

該黨航運交通界議員易志明希望政府動用400億元，重推「保就業」計劃，精準幫助有需要行業，如申請過「保就業」計劃的企業於2020年年結時有盈餘，需要將已取的資助連同利息退回給政府。