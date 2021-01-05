曾國衞認為區議員屬公職人員應宣誓　冀換屆選舉能推境外投票

特首林鄭月娥去年在《施政報告》中提及，政制及內地事務局將修訂《宣誓及聲明條例》和《立法會條例》等法例，以完善宣誓安排。內地及政制事務局局長曾國衞今（5日）出席立法會政制事務委員會有關施政報告的簡介會，被多名議員追問公職人員宣誓應否包括區議員等問題。 曾國衞回應時表示，現時《基本法》第104條並無包括區議員，但《港區國安法》列明香港居民參選和就任公職時，需簽署文件或宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，當中並無明確定義公職人員。他又指，個人認為區議員應包括在內，但強調現時未有確實定案，政府會研究如何作出明確的界定。

曾國衞指，現時本地法例只規定誓言內容，未有規定公職人員拒絕宣誓或違反誓言的後果和有關的處理機制，強調會盡快完成相關法例草擬工作的研究。（資料圖片）

曾國衞又指，現時本地法例只規定誓言內容，未有規定公職人員拒絕宣誓或違反誓言的後果和有關的處理機制。他強調政府會盡快完成相關法例草擬工作的研究，進一步完善宣誓程序等條文。

被問會否推境外投票 曾：若不成熟推行或引大混亂

另外會上亦有多名議員會否設境外投票以及相關進度，工聯會麥美娟指早前有報道指政府或不推境外投票，故他要求曾國衞作清晰回應。曾國衞表示，當局希望未來換屆選舉能實行境外投票，但沒有硬目標和硬指標，強調若不成熟就推行，有機會引起大混亂。曾國衞又稱，在技術問題上較複雜，例如如何安全地運送選票和票箱、應用香港的法例以及處理投票和點票安排等，都需要小心和謹慎處理。

曾國衞相信，即將的換屆選舉能採用電子派票，但電子投票仍要待進一步落實。（資料圖片）

經民聯林健鋒亦關注電子投票的情況，問及若電子投票能在港實施，是否同樣適用於境外投票。曾國衞稱，一直希望能在投票上確保公平、公正、公開以及提高效率和準確度，相信即將的換屆選舉能採用電子派票，但電子投票仍要待進一步落實。他又指，境外投票和電子投票是兩項不同的安排，但強調都在研究的範圍之內。