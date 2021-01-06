逾50民主派涉違國安法被捕　曾參加初選許智峯：戰友們頂住

逾50名發起或參加民主派初選的民主派人士， 今早（6日）被警方國安處人員上門拘捕，據悉被捕人士疑因參與民主派初選，被指涉嫌違反《港區國安法》下的「顛覆國家政權罪」。 有份參加初選、去年底宣布「流亡」的前立法會議員許智峯在Facebook表示 ：「在英國的凌晨，收到香港瘋狂搜捕的消息，怎能安睡。戰友們頂住，香港人頂住！」 現流亡英國的前香港眾志常委羅冠聰批評，今次拘捕行動真正目的在於令市民恐懼，繼而自我審查，籲市民勿陷於恐慌。

「攬炒十部曲」成罪證 羅冠聰：漏洞明顯

羅冠聰在Facebook表示，根據被捕者的影片，警方是以「35+否決財算、逼使行政長官辭職」作為戴耀廷「攬炒十部曲」的一部分，從而指35+參選人以及協辦者阻撓行政機關履行職能，違反國安法。他稱，這說法的漏洞明顯，一來否決《財政預算案》是《基本法》計設所容許的，二來根本無法確定所有初選參選人都認同「攬炒十部曲」的主張。

▼逾50名民主派初選參選人被捕▼

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羅冠聰稱，政府的論述可能導致60萬投票「支持」初選的市民亦掉入法網，真正目的是透過恐懼使市民不再反抗，他呼籲市民勿陷於恐慌，「若果你正在考慮是否應刪除曾轉發過、發佈過支持35＋的內容，我希望你先想一想──也許政權的正在盤算的，正是透過這種大規模的「回撤」，來再度宣示國安法的威力，令市民慣於不斷自我審查。」

張崑陽：想將民主派連根拔起

在初選勝出、現流亡海外的前民間外交網絡發言人張崑陽在Facebook指，今次「大清算」不限於初選勝出者，亦不限於初選後組成的抗爭派 ，而是徹頭徹尾跨政黨丶跨政治光譜，認為政權想將香港民主派連根拔起，限制他們的出入境自由和未來的行動發言的空間。

他稱， 否決《財政預算案》是立法會議員根據香港《基本法》所賦予的權利 ，完全談不上「顛覆」。