國安法｜無參加初選民主派暫「倖免」　IT界黃浩華遭警上屋搜查

民主派去年發起初選爭取立法會「35+」，逾50名參加者今早（6日）遭警方國安處人員上門拘捕，被指涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權罪」。 至於一眾無參與初選、代表民主派參加立法會功能界別選舉的人士則沒有被捕，但資訊科技界參選人黃浩華今早（6日）在Facebook表示，遭警察上屋及到公司搜查，個人暫時平安。

周小龍貼與戴耀廷合照 稱「初選無罪」

代表民主派參選飲食界的公民黨林瑞華，在Facebook「報平安」，他指全日會留守於開設的茶餐廳，但暫未能向外界提供已被捕的「拍檔」譚文豪消息。

代表民主派出選立法會體育、演藝、文化及出版界的連鎖童裝店Chickeeduck老闆周小龍在Facebook說，「初選無罪」，又貼上與戴耀廷的合照，多謝戴耀廷為香港和平民主運動出力。

▼逾50名民主派初選參選人被捕▼

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警方今早最少拘捕52人，據部分被捕人士Facebook專頁指，事件與去年「35+民主派初選」有關，部分人涉嫌違反國安法「顛覆國家政權罪」。消息指，被捕者包括戴耀廷、梁國雄、胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、鄺俊宇、黃碧雲、范國威、楊岳橋、趙家賢、何啟明、施德來、郭家麒、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍、梁晃維、朱凱廸、岑敖暉、馮達浚、阿布泰國生活百貨創辦人林景楠等人。

▼多名民主派人士被捕情況▼