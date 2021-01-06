立法會通過Zoom視像擴至正式委員會　舉手投票、言論受特權法保障

立法會議事規則委員會今日（6日）召開特別會議，會上通過將Zoom視像開會擴展至其他正式委員會會議的決議案，預計本周五會交由內會審議，下周三提交大會通過。 議事規則委員會主席謝偉俊見記者時表示，Zoom視像開會將擴展至法案委員會、事務委員會及轄下小組委員會，投票需舉手示意、不設「㩒制」，以便秘書處紀錄投票意願。 他又稱，通過決議後令視象會議等同立法會會議，有關會議的主席及秘書處同事亦需在大樓內開會，符合法律要求，故議員可獲《權力及特權法》保障。

議事規則委員會主席謝偉俊見記者時表示，Zoom視像開會將擴展至法案委員會、事務委員會及轄下小組委員會。（翟睿敏攝）

無計劃擴展至大會、財會

謝偉俊指，早前在有關《施政報告》等非正式會議曾採用視像方式進行，經過技術上的調節，秘書處有信心擴展至其他會議能暢順舉行。

決議案亦設「日落條款」，至今屆會期後、即9月底完結。謝偉俊表示，決議屬容許性安排，沒有規定會議必須以視像形式進行，若疫情轉趨穩定會再作安排。他又稱，現階段沒有計劃擴展至大會及財會，除技術問題外，大會有法定人數的規定，需解決有關法律問題。

至於早前有建制派議員提出應制訂「紅牌出場」機制，應對會議上行為不檢的議員，謝偉俊表示，今日會議上沒處理其他事項。