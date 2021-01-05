立法會擴展Zoom決議曝光：視像舉手投票　設日落條款至本會期結束

《香港01》今日報道，立法會議事規則委員會明（6日）召開特別會議，會上將訂立決議案，將Zoom視像開會擴展至其他正式委員會會議，預計下周三（13日）可提交予立法會大會審議處理，最快在下周五（15日）的保安事務委員會上首次採用。 消息指，若日後使用Zoom的委員會會議需要投票，無論是否記名表決，必須規定議員必須「露面」，並以舉手形式投票，不設「㩒制」，所有表決結果具法律效力。 對於有質疑指決議案是為日後鋪路，若有緊急情況都可改用Zoom開會，知情人士透露，決議案將設「日落條款」，列明今次改動只適用於受疫情影響下的會議，至今屆會期後即完結，「唔會千秋萬世」。

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大會、內會等重要會議仍須實體舉行

消息人士強調，今次改動不牽涉修改《議事規則》，若明日會議上能通過訂立決議案，內會主席李慧琼將在下周三立法會大會上提出有關決議案，同日通過後最快於下周五保安事務委員會上實行。屆時只有委員會主席、秘書處職員需身在立法會，其餘委員則可在外用Zoom開會。

有知情者指，決議案將詳細列明Zoom開會只適用於18個事務委員會及轄下小組委員會、法案委員會，但立法會大會、內會、財會、工務小組委員會、人事編制小組委員會、議事規則委員會、議員個人利益監察委員會屬於較重要的會議，仍需召開實體會議，故不包括在內。

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至於會議法律效力的問題，消息指，決議案將列明Zoom會議與一般會議無異，符合所有公開會議的條件，包括公眾可作旁聽、席上提供即時傳譯服務等，經立法會大會通過後，有關會議即具法律效力，不擔心會受到法律挑戰。