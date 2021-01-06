宣誓修例擬涵蓋區議員？　曾國衞：研究工作已臨近尾聲

政制及內地事務局局長曾國衞今日（1月6日）於立法會回應質詢時表示，政府正在研究修例，完善公職人員宣誓等安排，涉及包括《宣誓及聲明條例》及其他本地法例，相關工作正進入尾聲，當局會盡快完成並提交立法會審議。至於是否包括區議員，２稱議題複雜，會小心研究。

曾國衞（右）回應立法會質詢。（高仲明攝）

民建聯立法會議員梁志祥提出質詢，問到相關修例會否涵蓋《區議會條例》、修例內容會否涵蓋現行法例中「公職人員」的釋義、工作進度等。梁志祥和工聯會麥美娟同時問到，有區議員在區議會會議上唱涉及「港獨」的歌曲、於辦事處展示「港獨」標語，為何仍可出任區議員。

曾國衞指，留意到坊間對公職人員的定義有很多討論，包括區議員亦應納入修例範圍，政府認為現時《香港國安法》所指的公職人員範圍是非常複雜的問題，需要小心研究。他又提到，區議員候選人在參選時已簽署聲明確認擁護《基本法》及效忠香港特區，屬於莊重及嚴肅的聲明，《基本法》第104條亦已列明，有關誓言亦是法定要求及條件。如不再擁護及效忠，已不符合法定要求及條件，至於具體執行機制，正是政府考慮的情況。

曾國衞又指，政府研究修例的方向，除了界定公職人員的方式外，亦包括具體宣誓的要求、監誓人的安排、違誓的機制等。