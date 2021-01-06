國安法│三位「小人物」　安德里獲選曼聯英雄　李芝融為民生參選

警方今早拘捕53名去年曾參與民主派立法會初選的人士，除了各大泛民政黨、本土派及激進派政治人物，亦有不少本來沒有從政、或者參與度不高的「素人」因參加初選被捕。 其中，曾被選為本港十大傑青、亦曾被英超球智曼聯選為對地區有貢獻球迷的印裔社工Jeffrey Andrews「安德里」、嚴重弱智人士家長協會主席李芝融，以及曾倡議市民聯署促請參選敗者遵守初選約定的「李伯盧」吳政亨，都被警方以涉嫌違反國安法「顛覆國家政權」拘捕。

印度裔港人安德里 本無涉足政治 反修例期間在重慶大廈外向示威者派水

安德里為本港土生土長的印度裔港人，全港首名印裔社工。他本來並無涉足政治，但前年在反修例示威期間，曾在尖沙咀重慶大廈外向示威者派水，且自認屬「和理非」。對於政治「攬炒」，他當時表示需要視乎情況，「唔會所有嘢都攬晒，強調「攬炒」的禁區是犧牲民生。

安德里曾於訪問表示自設底線，絕不沾手違法事宜，因為他曾少不更事犯案，深明當時若留下案底，往後一切皆成泡影，明白有風險與後果，而守護族群形象亦是其原委。

安德里獲選為2019年本港十大傑出青年，選舉提到他為本港首位印度裔註冊社工，土生土長香港人，並提到他在公共及社會服務方面得獎。剛過去的聖誕節，安德里追捧的英超球會曼聯選出他為七名「local united heroes」（本地曼聯英雄），並邀請了他們的球星拍攝短片，向他在香港協作難民的工作以示支持。除了法國球星普巴開始時發言介紹，曼聯亦寄了一些禮物給他。

李芝融為嚴重弱智人士家長協會主席 因關注社福泛民議員離任決定參選

另外，嚴重弱智人士家長協會主席李芝融在民主派初選中循新界東選區參選，他的電子票只有286票。李芝融曾是一位單親父親，他已過世的女兒是嚴重智障人士，並且身體殘疾。他表示工黨張超雄、社福界邵家臻、社民連梁國雄及民主黨鄺俊宇都曾經協助他，當時不少人都不會再參選立法會，所以他才決定參加初選，期望議會不只談政治，要講民生。

吳政亨發起「三投三不投」聯署 望製造約束力初選

吳政亨去年6月曾發起「三投三不投」聯署，要求選民支持初選並以此向參選人施壓，期望有約束力的初選，可令民主派取得過半議席，獲逾5萬人支持。