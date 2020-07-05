專訪｜自居和理非　印裔社工安德里：政治攬炒不可犧牲民生

印裔社工安德里（Jeffrey Andrews）宣布參選今屆立法會九龍西直選，是政壇罕有的少數種裔臉孔。參與泛民初選，等同自認是泛民陣營的一員，在政治光譜版圖內，他自我定位為「和理非」，強調要以非暴力手段爭取民主。 他接受《香港01》專訪時透露，自設底線並非不夠「黃」，而是深明違法後果。他又表明，政治「攬炒」需視乎情況，必不能犧牲民生，但他亦強調，涉警暴的問題必須要調查清楚。 打正旗號主打弱勢社群、少數族裔平權議題，與現屆立法會議員張超雄路線相似，安德里不諱言視其為偶像，亦期望可承先啟後，帶多元聲音帶進議會。

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安德里是土生土長香港人，也是印裔社工，他認為民主是要多元兼聽，尊重各方聲音。（歐嘉樂攝）

訪問相約在七一前夕，國安法立法在即，天氣異常悶熱，陽光灑進重慶大廈迴型走廊內，忽明忽暗該人聯想香港前景。社會矛盾激化、對立加劇，安德里仍以「和理非」自居，不諱言去年曾經參與100萬人、200萬人等反修例遊行。他亦對去年10月的九龍遊行，與同伴於重慶大廈外向示威者派水，連成一線，成為佳話。抗爭手段百花齊放，安德里則自設底線，絕不沾手違法事，「有人問，我係咪驚啊」，也有人質疑他不夠「黃」，他則不諱言，自己曾少不更事犯案，當時倘留案底，往後一切已成泡影，「i know the risks and consequences （我知道個風險同後果）」，守護族群形象亦是原委，「唔能夠企得太前。」

信奉非暴力

他信奉非暴力，認為曼德拉及甘地兩位巨人，同樣靠和平手段爭取民主，他也用自己方法傳播信念，乘搭的士時與司機主動攀談，講疫情，也論政治，司機有藍有黃，前座主導發言權，他則引導思考，「其實講到底，都係政府做得唔好。」

政治「攬炒」又如何？安德里指需視乎情況，「唔會所有嘢都攬晒。」唱反調未必順耳，他卻決定忠於自己：「我都知咁講，會令自己陷入麻煩(troubles)。」少數族裔長期被邊緣化，他深明爭取民主，必先滿足基本需要，「攬炒」的禁區是犧牲民生，「無飯食，佢地又點會有閒情理政治？」

他住在土瓜灣唐樓，鄰居婆婆執紙皮維生，長者貧窮看在眼裡；他帶社區導賞團參觀劏房實況，向外國參與者時介紹時，為本港住屋窘境感到不自在，「so shameful of Hong Kong （為香港感到羞恥）。」

+ 7 + 6 + 5

去年社會運動持續，衍生大量問題，包括有警員執法時有「濫暴」之嫌，亦為不少港人詬病，安德里也不例外。他強調不能接受，「絕對反對（absoultely against）」，又認為成立獨立調查委員會是必不可缺，「南非都有Reconciliation （真相與和解委員會）啦。」

他不諱言現時仍有定期於警署擔任講座嘉賓，向前線警員解說少數族裔文化，認為全然割席無補於事，「未必改變到十個，一個都好吖。」

一波未平，一波又起，港版國安法實施，再令港人聞之色變，安德里也不諱言恐懼難免，但也心存期盼，他於Facebook帳戶裡上載一幀山頂的藍天碧雲照片，寄語港人團結一致，守護信念及價值觀。訪問進行期間，政界大地震，香港眾志亦解散，他有感而發：「年輕人係未來希望，但政府令大家陷於恐懼。」