專訪｜自居和理非　印裔社工安德里：政治攬炒不可犧牲民生

印裔社工安德里(Jeffrey Andrews)宣布參選今屆立法會九龍西直選,是政壇罕有的少數種裔臉孔。參與泛民初選,等同自認是泛民陣營的一員,在政治光譜版圖內,他自我定位為「和理非」,強調要以非暴力手段爭取民主。 他接受《香港01》專訪時透露,自設底線並非不夠「黃」,而是深明違法後果。他又表明,政治「攬炒」需視乎情況,必不能犧牲民生,但他亦強調,涉警暴的問題必須要調查清楚。 打正旗號主打弱勢社群、少數族裔平權議題,與現屆立法會議員張超雄路線相似,安德里不諱言視其為偶像,亦期望可承先啟後,帶多元聲音帶進議會。

安德里是土生土長香港人,也是印裔社工,他認為民主是要多元兼聽,尊重各方聲音。(歐嘉樂攝)

訪問相約在七一前夕,國安法立法在即,天氣異常悶熱,陽光灑進重慶大廈迴型走廊內,忽明忽暗該人聯想香港前景。社會矛盾激化、對立加劇,安德里仍以「和理非」自居,不諱言去年曾經參與100萬人、200萬人等反修例遊行。他亦對去年10月的九龍遊行,與同伴於重慶大廈外向示威者派水,連成一線,成為佳話。抗爭手段百花齊放,安德里則自設底線,絕不沾手違法事,「有人問,我係咪驚啊」,也有人質疑他不夠「黃」,他則不諱言,自己曾少不更事犯案,當時倘留案底,往後一切已成泡影,「i know the risks and consequences (我知道個風險同後果)」,守護族群形象亦是原委,「唔能夠企得太前。」

信奉非暴力

他信奉非暴力,認為曼德拉及甘地兩位巨人,同樣靠和平手段爭取民主,他也用自己方法傳播信念,乘搭的士時與司機主動攀談,講疫情,也論政治,司機有藍有黃,前座主導發言權,他則引導思考,「其實講到底,都係政府做得唔好。」

政治「攬炒」又如何?安德里指需視乎情況,「唔會所有嘢都攬晒。」唱反調未必順耳,他卻決定忠於自己:「我都知咁講,會令自己陷入麻煩(troubles)。」少數族裔長期被邊緣化,他深明爭取民主,必先滿足基本需要,「攬炒」的禁區是犧牲民生,「無飯食,佢地又點會有閒情理政治?」

他住在土瓜灣唐樓,鄰居婆婆執紙皮維生,長者貧窮看在眼裡;他帶社區導賞團參觀劏房實況,向外國參與者時介紹時,為本港住屋窘境感到不自在,「so shameful of Hong Kong (為香港感到羞恥)。」

去年社會運動持續,衍生大量問題,包括有警員執法時有「濫暴」之嫌,亦為不少港人詬病,安德里也不例外。他強調不能接受,「絕對反對(absoultely against)」,又認為成立獨立調查委員會是必不可缺,「南非都有Reconciliation (真相與和解委員會)啦。」

他不諱言現時仍有定期於警署擔任講座嘉賓,向前線警員解說少數族裔文化,認為全然割席無補於事,「未必改變到十個,一個都好吖。」

一波未平,一波又起,港版國安法實施,再令港人聞之色變,安德里也不諱言恐懼難免,但也心存期盼,他於Facebook帳戶裡上載一幀山頂的藍天碧雲照片,寄語港人團結一致,守護信念及價值觀。訪問進行期間,政界大地震,香港眾志亦解散,他有感而發:「年輕人係未來希望,但政府令大家陷於恐懼。」