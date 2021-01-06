國安法︳許智峯等逃亡初選者聲明批政治檢控　促外國暫緩與中協議

警方國安處今日（6日）拘捕至少53名曾參與去年民主派初選的人士，指他們涉違反國安法的「顛覆國家政權」。不過，有部分已身在外國的初選參與者沒有被捕，包括前民主黨許智峯、前香港眾志羅冠聰及曾參選九龍西的張崑陽。三人發聲明回應事件，表示極度憤慨，強烈譴責政權一切的政治檢控。 三人質疑政府希望消滅香港所有異見聲音，將整個民主派陣營連根拔起，並以國安法寬鬆的入罪準則，製造白色恐怖。他們呼籲各國政府馬上採取實際行動，包括但不限於制裁負責官員，暫緩與中國落實任何經濟共同協議等。同時，亦要求馬上釋放所有參與民主派選舉的政治人物。

三人今日發表的聲明形容拘捕行動為打壓，指行動再次證明香港的「一國兩制」淪喪，無視初選背後有60萬名香港人投票的民意支持。聲明指，拘捕近乎涵蓋整個光譜的民主派人物，堪稱香港史上最大規模的打壓。

聲明提到，事件是首次有並未持有香港護照的外國公民被捕，包括了一名美藉律師，顯示國安法下，外國公民亦與港人面對同樣的威脅，指外國政府有必要重新審視香港的實際情況，形容情況已與中國內地無異。

三人除了呼籲各國政府馬上採取實際行動，亦要求政府馬上釋放所有參與民主派選舉的政治人物。他們強調，真正破壞政府管治威信和癱瘓政府的只是政權本身，只有妥善回應民意，人民才會停止反抗。

他們亦表示，會利用在海外的空間持續發聲，讓世界知道中國共產黨如何破壞香港自治，製造白色恐怖。