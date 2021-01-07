佔領國會似曾相識　建制嘲美式民主衰敗　袁彌昌：削港民主派聲勢

美國首都華盛頓當地時間昨日（1月6日）淪為「戰場」。事緣一批現任總統特朗普支持者因不滿去年大選結果，於國會舉行大選認證程序期間示威，部分人士闖入國會山莊，與警察爆發衝突，最新消息指騷亂造成至少4人死亡，華盛頓實施宵禁。對於香港人來說，情景會否似曾相識？ 在香港，多名建制派人士今早（7日）於社交網興高采烈地談論事件，將美國示威者闖國會，與香港示威者於前年7月1日衝擊立法會一事相提並論。多人都提到，美國警察會開槍射殺闖入立法機關的示威者，似是暗示香港警察已相當「克制溫和」。全國政協副主席、前特首梁振英更嘲諷：「作為示威者，你寧願在香港示威還是在美國示威？」 港大政治及與公共行政學系榮譽講師袁彌昌表示，美國共和黨陣營為求推翻大選結果，鼓動民粹示威、質疑大選結果正當性，最終自行動搖民主制度基礎，給予中國宣揚「民主退潮」的好機會。對於香港，由於本港民主派與美國政界過從甚密，推崇美式民主，事件會一併影響香港民主派的正當性，為「藍營」提供彈藥。他呼籲民主派重新分清「民主」和「民粹」，不被「騎劫」。

▼點圖觀看美國示威者佔領國會情景▼

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佔領立法機關 台、港示威曾出現

示威期間佔領立法機關，近年比較著名的例子有2014年台灣的太陽花學運。當時一批反對《海峽兩岸服務貿易協議》的示威者，為阻止國民黨強行通過協議，於3月18日起佔領立法院，歷時23天。最終事件以時任立法院長王金平承諾延遲審議服貿協議，示威者自行退場告終。

在香港，前年《逃犯條例》修訂風波期間，由於政府和示威者陷入拉鋸，有示威者於7月1日下午升級行動，衝擊立法會大樓，闖入立法會會議廳讀出宣言及破壞設施，有人在會議廳外圓柱噴上「是你教我和平遊行是沒有用」字句，又塗黑區徽。事件成為示威浪潮升級的轉折點之一。

▼7.1衝擊立法會▼

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「藍營」的議題操作：美式民主是笑話 中式管治最穩定

當然，每個地方有不同的歷史、政治、文化背景，很難直接比較。但不論如何，眼見美國搞出亂局，往往是建制派「如獲至寶」的時候，多名藍營人士在社交網分享相關新聞，甚至有人將之演繹成「美式民主衰落的象徵」。

梁振英道：「有闖入美國國會的示威者中槍不治。作為示威者，你寧願在香港示威還是在美國示威。（衝擊立法會參與者之一，現居海外）梁繼平肯定不會衝入美國國會。」又指：「真誠的問問泛民，你們不斷追求美國的制度，說什麼政權順利移交，說什麼自我糾正，說什麼有暴徒攻入立法會是因為香港沒有民主，今天早上，請你們再想一遍。」

工聯會立法會議員陸頌雄指，畫面令人想起前年7月1日「黑暴」佔領立法會，「分別係：美國警察會用實彈射殺闖入國會的示威者。」立法會議員何君堯甚至形容：「自從香港攬抄派去了美國之後，對美國本土派產生了深遠的影響，昨天終於在國會山上演一場翻版佔領立法會，而且仲搞出人命！」似是暗示香港「輸出革命」影響美國。

內地微博上，也有網民發表帖文，將美國和香港的示威拉上關係，模仿香港民主派的語調，諷刺道：「美國人有著自由表達的權利，而美國黑警卻在室內殺人。民主示威者的5大訴求：1，拜登，佩洛西出來對話並主動下台。2，解散美國黑警。3，成立獨立的真相調查委員會。4，白宮為死者設靈堂，並全國降半旗。5，實現一人一票真普選！缺一不可！​​​​」帖文獲內地網民及本港親建制人士廣傳。

於內地微博，有網民模仿香港民主派的語調，指美國示威者「五大訴求，缺一不可」。（微博截圖）

袁彌昌：美國自損制度基礎 中國從中取利

袁彌昌分析，美式民主的衰退、軟威權主義（soft authoritarianism）興起本身是全球大勢所趨，而民主制度實際上相當脆弱，一旦操作不當容易被民粹化。他提到，美國共和黨陣營為求推翻選舉結果，鼓動右翼群眾示威，結果事件失控變成流血事件，明顯屬「玩大咗」。再加上，共和黨陣營不斷質疑大選結果合法性，實際上是在動搖民主制度基礎，包括互信、對制度和不同陣營的尊重等，如同向制度「下毒」（poisoning the system），對外宣示民主制度的弱點。對中國等威權國家而言，等同可「冷手執個熱煎堆」，趁機宣傳民主制度衰落。

放諸香港，袁彌昌認為反修例運動原先的「五大訴求」原意合理，只是後來受到民粹「騎劫」，一發不可收拾，7.1衝擊立法會是為顯例，因此他認為美國和香港兩場衝擊議會事件有可比性，兩者同為民粹鼓動的結果。

袁彌昌。（資料圖片）

衝擊國會令國際減低關注大搜捕

短期而言，袁彌昌認為，美國衝擊國會事件首先會佔去國際新聞的焦點，令香港昨日針對民主派的搜捕事件國際關注度減低；長遠來說，「藍營」甚至可以利用前述的背景，藉機嘲笑民主制度、攻擊民主派背後的理念，質疑後者一直爭取的民主普選的正當性。他指，這條政治宣傳的主軸，長遠而言也會影響本港的政治環境，因為香港民主派所推崇的，正好是美式民主，事件為「藍營」政治宣傳提供上好的「彈藥」。

不過袁認為這也是一次機會，讓民主派重新分清「民主」和「民粹」，繼續附和美國民粹派聲音，拒絕承認特朗普連任失敗並非一個好選擇；對於香港自身，也要防止民主運動被民粹「騎劫」，對尋求出路才有幫助。