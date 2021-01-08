多名國安法被捕者網上帳戶被攻擊　林卓廷電郵受國家級攻擊

警方國安處人員日前拘捕了共55名曾參與民主派初選人士，指他們涉違反顛覆國家政權罪，大部分人昨日先後獲准保釋。部分人獲悉後發展他們的通訊軟件帳戶曾多次被嘗試登入，民主黨林卓廷的辦事處電郵更獲服務供應商通知，電郵受到由政府所支持的攻擊。民間集會團隊發言人劉頴匡指，警方檢走了他兩個處所合共3部手提電腦和2部手提電話，他已無法再進入自己的Telegram帳號。

前立法會議員陳志全獲保釋。（資料圖片／黃廸雯攝）

人民力量陳志全表示，他已很久沒有使用Telegram通訊軟件，但在被警察沒收電話後，今日中午重新使用其電話號碼的sim卡時，不斷收到用於嘗試登入軟件的Confirm Code（確認碼），反問「係乜玩法？」

林卓廷接受查詢指，在他個人被拘留期間，其辦事處由民主黨電腦系統提供的電郵遭受國家級黑客攻擊，為保障資料安全，當時起暫停該電郵帳戶，直至他已獲保釋才重新啟用。林卓廷證實有關攻擊於本月6日星期三下午發生，即林卓廷及另外52名民主派初選參與者被捕當日。他強調，黑客攻擊並未成功入侵民主黨的系統。

劉頴匡則表示，警方搜屋時在兩個處所檢取了合共三部手提電腦和兩部手提電話，並未發還，同時他發現自己已無法再進入@VentusLau的Telegram帳號。劉指，如果有任何人再使用該帳號，都不會是他本人，呼籲大眾不要再以Telegram聯絡@VentusLau的帳戶。