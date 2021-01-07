曾鈺成：「真攬炒十步」為反對派計劃　不審核預算案即違國安法

警方昨日（6日）以涉嫌觸犯《港區國安法》第22條「顛覆國家政權罪」，拘捕50多名參與去年民主派初選者。立法會前主席曾鈺成今日（7日）接受《灼見名家》專訪時，將戴耀廷在〈真攬炒十步〉內撰寫的推算形容為「反對派計劃」，指無差別地否決政府所有議案有違《基本法》第73條，賦予立法機關「審核」並通過財政預算議案，所以符合《國安法》22條，嚴重干擾、阻擾、破壞政府機關之定義。 曾鈺成又聲言，戴耀廷提出爭取立法議席過半及〈真攬炒十步〉的文章，是企圖煽動一般民眾對中央政府對特區政府的抗拒情緒，認為已觸犯了《刑事罪行條例》第9及10條。

曾鈺成在專訪中表示，歐美國家警方，在大規模示威或暴動時常常拘捕很多人，但拘捕的理由通常是以擾亂公共秩序之類的罪行為由，而《國安法》多用於針對別國，例如美國總統特朗普上台後，不斷以中國企業威脅美國國家安全為由，針對華為及認為與中國軍方有關的中國企業實施大規模檢控與制裁。

他表示，依據美國司法部資料顯示，2018至2020年的3年間，針對中國危害美國國家安全的案件有68宗，當中遭檢控、拘捕的人超過百人，當中包括美國大學教授、研究員、不同部門的公務員，如CIA僱員、前僱員等，指稱他們涉嫌為中國做間諜，並引用國家安全法律拘捕。

曾鈺成：政改或普選依泛民規則已被中央視為顏色革命

曾鈺成強調，無論政改或普選，只要不是依人大常委會831決定，而是依香港民主派勢力制定的規則，「光就這一點，從中央的角度來看，便是不折不扣的顏色革命。」

曾鈺成相信，警方今次的拘捕行動，實際上是針對反對派提出攬炒而來。他按〈真攬炒十步〉中戴耀廷所作的「推算」指，依據「反對派計劃」，只要特區政府不接受他們提出的政治訴求，就對政府提出的所有議案，包括財政預算案在內均行使否決權，再引伸至否決《財政預算案》，特首下台，政府因而停擺，令中央勢必出手干預，因應街頭鬥爭而採取武力鎮壓，謂之真正攬炒。

文末，曾鈺成表示，認為如果港獨言論不是那麼囂張，甚至採取行動，本來不至於造成現在的局面，認為從《國安法》出爐到今次的拘捕行動，我相信都是一個過程。同時，他認為從2019年反修例活動開始的本地抗爭、紛擾或是國際聲援、制裁等都不會很快平息。