引國會暴亂批美方雙重標準　曾國衞稱早已警告泛民初選或違法

警方以涉嫌違反「顛覆國家政權罪」拘捕組織或參與初選的55名民主派人士，政制及內地事務局局長曾國衞接受《中新社》訪問表示，他早已提醒相關人員初選或違反《港區國安法》，強調不可逾越紅線，否則要承擔法律後果。 曾國衞又將美國國會山莊衝擊事件類比香港反修例示威，稱部分美國政要公開支持香港修例風波中的暴力示威者，如今卻譴責美國國會暴力衝突，批評是雙重標準。

政制及內地事務局局長曾國衞稱，他早已提醒初選或違反《港區國安法》。（中新網片段截圖）

曾國衞：早已提醒初選或違法 遺憾無人理會

曾國衞指，在得知民主派進行初選時，他已提醒了相關人員初選很有可能觸犯《港區國安法》，「當時我也是用心良苦提醒他們，但是很遺憾的，他們就沒有理會我的提醒，還是非常囂張的，還是繼續這種活動。既然已經立下了規矩，劃下了紅線，我們當然要按照這個規矩紅線去執法。」他強調，有些事情是不可逾越的，若非要逾越的話，當然要承擔法律後果。

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美政客譴責衝擊國會 曾國衞斥美方雙重標準

曾國衞在訪問中談及近日美國國會大廈遭示威者衝擊一事，批評美方雙重標準，「你看到最近美國所發生的情況就是很典型，當時(暴徒)衝進(香港)立法會的時候，他們(美國當局)就說，還支持那些『很和平的示威者』，但發生在他們身上的時候，就變成是暴徒，就變成是暴動，這個就典型的雙重標準。」

他說，修例風波對香港社會衝擊巨大，而在《港區國安法》實施後，整個局面完全改變，逐步理順香港的政治體制，撥亂反正，「由亂而治、止暴治亂，大家都看到整個效果出來，都是完全不一樣。」

政府研將區議員納入宣誓修例

另外他提到，政府正研究修例，完善公職人員宣誓等安排，他個人認為，區議員肯定也屬公職人員，政府正研究將區議員納入相關修例。他提到，區議員參選時已作出聲明擁護《基本法》、效忠特區，一旦違反聲明，也需要追究，若完成修例，當然也要依法處理違反誓言的行為。