反修例網「香港編年史」未能瀏覽　消息：警首引國安法封鎖網站

記載反修例事件資訊的網站「香港編年史」日前起，無法透過一般途徑進入網站，間中可顯示首頁，惟透過「虛擬私人網路」（VPN），利用外地IP地址就可以連接，引起質疑是當局下令網絡供應商封鎖網站。 據了解，今次是警方首次引用《香港國安法》下令封鎖網站。警務處回覆查詢表示，不評論個別個案，但指出根據《香港國安法》，警方可要求服務商，對涉及「相當可能構成」或「相當可能會導致」危害國家安全罪行的電子訊息，作出禁制行動。

記錄反修例運動資訊的網站「香港編年史」，疑未能用本港IP瀏覽，惟透過「虛擬私人網路」（VPN）外地IP可以連接。（網頁截圖）

由日前起，至少透過三間網絡服務供應商，均無法透過一般途徑進入「香港編年史」網站，頁面顯示「Error 502」，或者是顯示舊頁面且無法瀏覽分頁。惟透過「虛擬私人網路」（VPN），利用外地IP地址就可以連接。

該網頁就事件發聲明指，由1月6日晚起收到相關使用者報告，澄清從沒有選擇性封閉部份地區或特定網絡供應商的IP。他們發現香港部份網絡供應商在處理連線至本站的要求時，故意將使用者傳送的資料拋棄，令使用者無法觀看本站的內容，有理由相信香港至少四間網絡供應商主動封鎖，並質疑或涉及政府部門要求。

警方：《國安法》可禁制危害國家安全電子訊息

警方回應表示，不評論個別個案，但指出根據《香港國安法》第43條及實施細則附表四，警方可要求服務商對發布在電子平台上相當可能構成危害國家安全罪行，或相當可能會導致危害國家安全罪行的發生的電子訊息作出禁制行動。警方採取任何行動，會按實際情況，依法處理。

記錄反修例運動資訊的網站「香港編年史」，疑未能用本港IP瀏覽，惟透過「虛擬私人網路」（VPN）外地IP可以連接。（網頁截圖）

根據「香港編年史」的說法，該網站卻無法再經網絡供應商（ISP）傳達訊息回到使用者的電腦，疑被ISP截斷訊息，今日傍晚再發聲明，稱網站的流量是平日的5至10倍，伺服器嚴重超出負荷，將於一至兩日啟用臨時的新伺服器應付增長。

有資訊保安專家解釋，使用者連接到指定網頁，是先經網絡供應商（ISP）向指定網頁伺服器發出連接指示，網頁伺服器會再經過ISP傳送，該網頁資訊始會出現在使用者電腦或手機。換言之連接網頁的過程來回均經由ISP。

他形容，如ISP要封鎖使用者連接指定網頁，情況如同使用者向網站訂貨，不過被ISP截單「扣貨」。目前網頁顯示「502」，他指大多是指網站的伺服器出現問題，例如受到DDoS 攻擊、伺服器死機、記憶體不足、硬碟已滿、瀏覽超出負荷等。

專家︰估計是伺服器問題

香港互聯網供應商協會主席葉旭暉表示，暫時未能證實有香港網絡供應商（ISP）封鎖該網頁，該網頁有使用內容分發系統Cloudflare，為主機即伺服器（server）分擔，不過由香港或使用VPN經外地IP，都出現未能連接該網頁情況，故估計是網頁主機出現問題，需待主機修理好，才能知道是否被網絡供應商封閉連接。