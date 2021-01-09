年宵取消｜何俊賢建議以網購作替代方案　下周將與食衞局會面商議

本港第4波疫情持續，政府昨（8日）宣布取消原定今年2月在十五個地點舉行的農曆年宵市場及沙田車公誕新春市場。消息一出，隨即引起不少花農不滿。 漁農界立法會議員何俊賢今日在Facebook上表示，正與花卉業界人士溝通和跟進，提議可以局部將花市改為網購送貨模式，或在18區的公共屋邨設攤檔擺賣。何指各種協調方法皆有其限制，將於下星期約同食衞局商討詳情。

本港第4波疫情持續，政府1月8日宣布取消原定今年2月在十五個地點舉行的農曆年宵市場及沙田車公誕新春市場。（資料圖片／歐陽德浩攝）

何俊賢在Facebook上指，現時正與花卉業界人士溝通和跟進，也正思考有何後備方案應對。何建議可考慮在18區的公共屋邨設限檔擺賣，化整為零，但時間緊迫不易各區協調；或可局部將花市改為網購送貨模式，然而很多花農年紀不少，亦不擅網絡，另外，又建議可透過網上或電話預約後分流前往指定地點選購模式。

何俊賢接受《香港01》電話查詢時表示，不少花農年紀較大，思想上比較傳統，一時三刻未必能接受新銷售方法，加上花農本身没有網購物流上的聯絡，成本也有更大限制。更重要的是，不少顧客及花農均認為購買花卉必須「拎上手」，並舉例如購買蘭花，不同品種及狀態的價格差異甚大，擔心顧客網購蘭花時，會因貨品與相片有落差而有爭拗，因此即使為網購，亦較希望當面交收，減少爭拗，並強調花農最希望擺檔貨銀兩趷。

何俊賢指，方案各有優劣，歡迎市民提出不同意見，又補充指下星期將約見食衞局及花農會面討論，最終也會抗疫為先。