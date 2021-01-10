國安法︱葉劉：民主派圖謀推翻政府惡毒　估計最終不會53人全被控

警方上周三（1月6日）拘捕53名有份舉辦或參與民主派初選的人士，指他們涉嫌違犯《港區國安法》中的「顛覆國家政權罪」。 行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀於一個電視節目中表示，反對政府議案從來不是問題，建制派人士包括她，不時也會投反對票或拒絕投票，但前提是須有理據，批評民主派試圖通過否決財政預算案推翻特區管治，圖謀「惡毒」。 她又提到，由於拘捕和檢控是兩個不同的門檻，因此不相信最終53名被捕者會全數被控。

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稱《基本法》特首下台條款 非為顛覆政府而設

葉劉淑儀指，初選發起人戴耀廷所提倡的「攬炒十步」，講明最終希望癱瘓特區政府運作、迫特首下台、迫使中央採取強硬措施、引來外國干預，為香港帶來混亂。她指，初選沒有使用武力或威脅使用武力，至於是否屬於「其他非法手段」，就視乎法庭裁決，她個人認為初選屬於顛覆行為，即使目的未達到就算是犯罪，正如打劫銀行即使計劃流產，有策劃的過程都算犯罪。

葉劉提到，財政預算案大家都有權反對，她和其他建制派不時都會在其他政府議案中投反對票或不投票，但都是出於善意、為市民謀福祉之下的決定，未知內容就明言否決，迫使特首下台，這是鑽《基本法》空子，意圖推翻特區政權機關，圖謀「惡毒」。她認為，《基本法》第51、52條有關財政預算案被否決、特首請辭的條款，原意是讓行政立法機關互相配合與制衡，讓立法會行使監察職能，不是用來顛覆政府。

她又指，拘捕、提控和定罪，實際上是3個不同的門檻，警方拘捕是視乎表面證據、合理懷疑，正式控告則需要有牢固的證據，定罪則需要毫無合理疑點。因此葉劉表示，不相信最終53人會全部被控，但她不同意今次圍捕行動屬「濫捕」的說法。

葉劉淑儀。（資料圖片）

評許智峯案：可透過國際刑警發通緝令

前立法會議員許智峯上月外訪丹麥後宣佈「流亡」，期間透過當地國會議員偽造外訪行程。有當地媒體報道指，香港政府正研究要求引渡2名涉事的丹麥國會議員。

葉劉淑儀表示，特區政府可以通過刑事司法互助協定，要求當地執法部門協助落口供，因為協助、教唆他人犯罪，即使在境外串謀都同屬犯罪，最終丹麥方面會否答應是另一回事，但至少港府應先盡自身責任。她又指，香港是國際刑警成員，只要有足夠證據，當然可以透過國際刑警發通緝令，將相關人士緝拿到港歸案，捍衞香港的尊嚴。