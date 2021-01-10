財會速批295億　梁志祥問官員為何缺席　陳健波：一向開會前提出

民主派總辭離開立法會後，議案審議速度加快。上周五的立法會財務委員會只花兩小時，就通過涉及295億的4個項目，其中3個項目未有官員出席，迅速進入表決程序。 已擔任8年立法會議員的民建聯梁志祥，在其中一個項目表決鐘響起後詢問，為何沒官員現身接受議員提問，認為每個項目都應該有討論機會。財委會主席陳健波即指，委員需在開會前一天的下午5時前提出分開表決的要求，官員才會出席會議。陳健波又指，可能大家未熟習程序，強調程序一向都是這樣。

財委會主席陳健波指，委員需在開會前一天的下午5時前提出分開表決的要求，官員才會出席會議。（資料圖片/余俊亮攝）

梁志祥上周五在河套區項目的表決鐘響起後，向陳健波問及為何在第二至第四項議程不設提問環節。陳健波回應稱，如要在財委會討論需作出分開表決。梁志祥反問:「無寫明分開表決，就等於官員都唔使嚟（財委會）？」此時陳健波再解釋指，若要官員出席，需在昨日傍晚五時前通知委員會，「可能大家未必熟習呢個程序，但程序一向都係咁。」

梁志祥則謂，「但係我嘅理解，嚟到財委會都該有討論機會」。立法會秘書再解釋稱，昨日五時前沒收到任何委員要求相關官員出席。最終涉及143.5億的馬洲河套區平整工程撥款，以28票贊成、1票反對和0票棄權獲得通過。

對於稍後會否約見建制派議員向他們解釋程序，陳健波相信，經過上周五事件，相信他們都了解清楚。（資料圖片）

陳健波接受查詢時表示，在民主派議員沒有「拉布」的時期，工務小組委員會討論的項目會有兩、三成會到財委會討論。但他指民主派議員「拉布」後，工務小組委員會近九成項目都會在財委會討論。陳健波又稱，以往民主派議員會「自動自覺做」，每次都要求官員出席會議解釋，故可能建制派議員未熟程序，不知道要自行提出要求。

對於稍後會否約見建制派議員向他們解釋程序，陳健波相信，經過上周五事件，他們都了解清楚。

梁繼昌批不熟財會程序 無盡責審議工務小組項目

前立法會議員梁繼昌在facebook表示，撥款正常應該在工務小組委員會先作詳細討論及表決。對於一般非爭議性的項目，財委會通常都會接納工務小組的建議而無需分開表决，「財委會議員除了不熟悉財委會的程序外，亦或者無盡責在工務小組對項目作出審議。」