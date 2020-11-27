明日大嶼｜財會今審5.5億前期撥款　泛民區議員反對　批倒錢落海

立法會財務委員會今（27日）將討論涉及5.5億元的「明日大嶼」前期研究撥款。18區民主派聯絡會議代表及民間團體到政府總部外請願，表明反對「明日大嶼」計劃，批評有關工程是「倒一萬億落海」，並對環境造成嚴重破壞。 灣仔區議會主席楊雪盈表示，該區已就「明日大嶼」計劃向財委會提交文件，但批評多區民政事務署以不符職權為由，拒絕在區議會上討論，強調區議員作為代議士，必須為民發聲阻止政府推行計劃。 離島區議員梁國豪、徐生雄及李嘉豪均指，該區區議會無法將「明日大嶼」議題放上會議討論，十分不合理，他們於下周一區議會大會上，將再嘗試提交文件討論。

18區民主派聯絡會議代表及民間團體到政府總部外請願，表明反對「明日大嶼」計劃。（彭焯煒攝）

東區區議員麥德正表示，有關「明日大嶼」議題無法在當區大會上討論，及後修改文件三次後才獲批。東區區議會副主席趙家賢說，上屆區議會曾就大亞灣核電廠議題作討論，當時更有官員都有出席會議，但今次討論「明日大嶼」卻遭受民政事務署阻撓，他批評政府意圖矮化今屆區議會，以行政手段打壓區議員職能。

環保團體「350香港」發言人麥永開表示，該會強烈反對政府提出「明日大嶼」計劃，批評這計劃會導致龐大二氧化碳排放，加劇全球暖化危機。他指出，全球海平面正不斷上升，各種風暴將越來越猛烈，在這情況下興建人工島等於自製氣候災難，批評政府一意孤行，是不負責任和愚不可及的行為。

團體批人工島將成「海上黑洞」 籲建制派否決

守護大嶼聯盟召集人謝世傑形容，明日大嶼人工島將會是「海上的黑洞」，在香港面對結構性財赤、主要填料海砂長期供不應求下，砂價不斷標升，日後工程造價只會有增無減。他呼籲建制派議員切勿做橡皮圖章，應尊重民意否決明日大嶼計劃及相關研究撥款申請，並以發展棕土紓解香港土地及房屋供應問題。

香港海豚保育學會代表麥希汶表示，明日大嶼人工島的水域及鄰近島嶼具生態重要性，是不少具保育價值物種的棲息地，其中，中部水域有重要的珊瑚群落和底棲生物，包括罕有的海筆，鄰近島嶼亦有國家二級保護野生動物白腹海鵰的繁殖紀錄，而周公島更是香港獨有的鮑氏雙足蜥的棲息地。她認為，填海工程會令該區水域造成不可逆轉的破壞。