財會審明日大嶼前期撥款　麥美娟轟政府解說不足：難為了家嫂咁樣

特首林鄭月娥在今年的《施政報告》中重提「明日大嶼願景」，形容是眾多土地供應選項中，規模最大並可提供最多土地，能滿足中長期市民的住房需求。有政府消息人士指，會爭取今年內取得立法會撥款，展開為期42個月的前期研究工作。 經政府調動議程後，立法會財委會今日（27日）首項議程，即審議「明日大嶼」計劃有關的中部水域人工島前期研究撥款，涉及5.5億元。雖然議會只剩下建制派，但一眾議員未有輕易讓撥款通過，新民黨葉劉淑儀質疑當局的推行時間表過度樂觀，應考慮會受司法覆核挑戰等因素。 儘管民主派未有在席，工聯會黃國健仍手持一份民主黨反對「明日大嶼」的傳單，斥泛民將計劃污名化，又批評當局任由別人攻擊未有做好解說，議員支持要承受很大壓力。他的黨友麥美娟就指計劃好事變壞事，稱政府應理直氣壯，而非「日日難為了家嫂咁嘅樣」。

發展局局長黃偉綸開首發言時強調，現時是希望開展研究，而並非立刻開展填海，研究將就財務、環境及交通等進行評估，預料需時約3年半，期間會諮詢公眾，故社會仍有充分時間，在取得更準確及全面的數據後再作最終決定。他又表示，「明日大嶼」初步工程預算為6,400多億元，當中近四成半用作興建策略性幹道和鐵路。而根據測量師學會估算，交椅洲人工島可帶來9,740億至11,430億元的賣地收入。

黃國健斥政府無爭取支持：不能期望議員出來駁火

黃國健於會上展示一份民主黨反對「明日大嶼」的傳單，稱該份傳單在屋邨派發，斥民主派持續在社會上將計劃污名化，「未做研究已經俾人唱衰」。黃國健強調，「明日大嶼」的討論已由技術問題上升至政治問題，當局應思考如何爭取市民支持，「如果唔係就算議員支持咗你，其實佢要承受好大嘅壓力」。他對政府的反應表示不滿，批評政府沒有規劃好游說工作，反而任由別人攻擊，「好似一提起（明日大嶼）就係一個罪過」。黃國健隨即將槍頭轉向黃偉綸，斥對方作為問責官員，有責任為計劃護航，「唔能夠期望我地出嚟駁火，呢個責任係你地」。

麥美娟其後接力炮轟政府解說不足。麥美娟稱，「特首搵到啲地解決長策供應，已經要寫喺《施政報告》到咁巴閉」，反映香港真的缺乏土地儲備，認為「明日大嶼」本屬好事，甚至是挑戰地產霸權的舉動，但現在卻淪為壞事一般。她續質疑，政府的宣傳工作無效，反而民主派就每日派發傳單，「佢入你都可以入㗎嘛」，又問當局為何要如此辛苦「日日難為了家嫂咁嘅樣」，指政府應理直氣壯，「做緊好事，點解要委屈你啫」。

黃偉綸則表示，會反思如何做得更好，未來的研究中亦會有大量公眾參與機會，強調政府「是其是非其非」，就事實向社會進行解說。 他又反駁稱並不委屈，會選取對不同意見人士互相理解的態度，不會輕易抹殺社會上對財政及環境等關注。

葉劉淑儀批當局過度樂觀 或受司法覆核挑戰



新民黨葉劉淑儀問到，「明日大嶼」計劃最快何時可讓市民入伙，黃偉綸預料2027年可展開填海工程， 第一批土地2030年能出爐， 4年後可入伙及進行商業活動。葉劉質疑當局過度樂觀，因過往政府的可行性研究及基建經常延誤，希望當局可以保證報告準時完成，而非「紙上預測」，又指當局不能排除有人提出司法覆核。黃偉綸稱會坦然面對，又表示需要社會一同努力。



非建制派的熱血公民鄭松泰就表示，以大陸用語形容的話「明日大嶼」是「割韭菜」，即政府及既得利益者不斷騙人入市然後收割。他又質疑，計劃預計於2025年展開，政府能否肯定屆時的庫房穩健，以及不會削減教育和醫療等開支。

代表漁農界的民建聯何俊賢發言時指，留意到會上大部分議員質詢內容，都是有關填海後所得土地的用處，政府猶如志在必得。但他提醒當局，漁業界對填海提心吊膽，希望政府能幫助業界推動可持續發展，並稱一定要做到共贏才能支持。黃偉綸回應時自言，一直清楚及欣賞何俊賢對漁農界的關心，承諾會認真研究其建議。