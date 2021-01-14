香港寬頻按國安法要求　昨午起停止連線至網站「香港編年史」

記載反修例內容的網站「香港編年史」上周起出現本港無法瀏覽的情況。消息指，今次是警務處國安處首度引用《港區國安法》，要求網絡供應商封鎖網站。 香港寬頻今（14日）回覆《香港01》查詢時表示，公司已按照國安法的要求停止連線至有關網站，又指相關網站連線於1月13日下午起停止。

記錄反修例運動資訊的網站「香港編年史」，未能用本港IP瀏覽。消息指，警務處國安處首度引用《港區國安法》，要求網絡供應商封鎖該網站。（網頁截圖）

上周起透過至少三間網絡服務供應商，均無法從一般途徑進入進「香港編年史」網站，頁面顯示「Error 502」，或者是顯示舊頁面且無法瀏覽分頁。惟透過「虛擬私人網路」（VPN），利用外地IP地址就可以連接。該網頁管理人在1月7日就事件發聲明指，6日晚起收到相關使用者報告，澄清從沒有選擇性封閉部份地區或特定網絡供應商的IP。

聲明又稱，發現香港部份網絡供應商在處理連線至本站的要求時，故意將使用者傳送的資料拋棄，令使用者無法觀看本站的內容，有理由相信香港至少四間網絡供應商主動封鎖，並質疑或涉及政府部門要求。

警：可按《國安法》第43條 要求服務商作禁制行動

警務處早前回覆傳媒查詢表示，不評論個別個案，但指出根據《港區國安法》第43條，警方可要求服務商，對涉及「相當可能構成」或「相當可能會導致」危害國家安全罪行的電子訊息，作出禁制行動。