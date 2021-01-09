引國安法封網　湯家驊︰原則上可司法覆核行政命令　IT界憂削自由

記載反修例內容的網站「香港編年史」出現本港無法瀏覽情況，消息指，今次是警務處國安處首度引用國安法，要求網絡供應商封鎖該網站，指是整體考慮意圖。有傳媒引述消息指，今次封網屬「行政命令」未展開刑事調查，網站管理人可提出司法覆核推翻。惟當局曾表明實施細則不受司法覆核挑戰。 資深大律師湯家驊認為，原則上所有「行政命令」均可司法覆核，包括警方執行過程，就行使國安法權力下發出的「行政命令」能否被推翻，目前未有案例，一切法律爭議應由法庭裁定。資訊科技界選委認為，當局未有要求移除不當內容，全封網站會打壓自由，而當局亦未同樣對待針對民主派的起底網，做法偏頗。《香港01》正向保安局查詢。

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有線引述消息：行政命令 未展開刑事調查

記載反修例內容的網頁「香港編年史」，日前起無法透過一般途徑進入網站，該網頁發聲明指，相信香港至少四間網絡供應商主動封鎖，包括數碼通、中移動香港、香港寬頻、香港電訊，並質疑或涉及政府部門要求。該網載有多名政府官員包括律政司司長鄭若驊的電話號碼及住址、多名警務人員及建制人士的個人資料、「黑警濫權實錄」等。

消息指，今次是警務處國安處首次引用國安法，要求網絡供應商封鎖網站「香港編年史」，指是考慮整體意圖。據《國安法》第43條及實施細則，經保安局局長批准下，授權指定的警務處人員要求有關發布人士、平台、主機或網路服務商移除危害國家安全的信息。有線新聞今日（9日）報道引述消息指，今次封網屬「行政命令」，未展開刑事調查，網站管理人可提出司法覆核推翻。

▼《國安法》有關移除信息條文▼

按實施細則執法可否司法覆核有不同解讀

特首林鄭月娥於去年7月曾表明，實施細則不可被司法覆核及不受干涉，如與本地法例有衝突亦有凌駕性。律政司司長鄭若驊在立法會聯席會議上亦表明，有關細則不受司法覆核挑戰。

基本法委員會副主任譚惠珠同月表示，實施細則本身不受司法覆核，但警務處人員執行細則時，有否越權，或程序是否正確，則可以受到司法覆核。

保安局局長李家超出席電視台節目專訪時表示，當事人仍可對國安委以外的執法機關提出司法覆核，或者投訴警務處國安處的警員。

資深大律師湯家驊表示，行使國安法權力下發出的「行政命令」能否被推翻未有案例，認為一切法律爭議應由法庭裁定。（資料圖片／余俊亮攝）

湯家驊：未有案例

那麼國安法下的「行政命令」是否仍可被司法覆核？資深大律師湯家驊表示，原則上所有「行政命令」均可被司法覆核，如警方的執行過程，惟目前就行使國安法權力下發出的「行政命令」能否被司法覆核及推翻未有案例，認為一切法律爭議應由法庭裁定。

他不認為有關封網做法會影響資訊自由，指涉及國家安全問題，外國亦有一樣做法，但認同當局封網決定可以更透明，讓公眾了解原因以釋慮。《香港01》正向保安局查詢。

IT選委︰未有要求移除不當內容 全封網打壓自由

資訊科技界選委黃浩華指出，過往會先通知網站管理員要求移除不當內容，其他合法內容可予以保留，如不合作才會採取進一步執法行動如檢控，一次性封鎖網站令市民無法接觸，做法嚴厲。

黃浩華認為，該網有內容涉及違反私隱條例，有法庭禁制令可處理，可要求移除涉事部份，而且有現存網站「起底式」載列民主派人士資料至今無被刪除，質疑有偏頗。

他憂慮，日後會有更多網站在「紅線」未明下受牽涉，從而打壓本港資訊自由，與《基本法》有抵觸，認為當局應清晰交代封網理據，令公眾知情，從業界角度，網絡科技創新發展需開放空間，否則會令業界將發展重心轉移外地。