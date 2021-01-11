預算案︱鍾國斌倡派8千元消費券　增股票印花稅即時提升政府收入

疫情打擊各行各業，新一份《財政務算案》正進行諮詢，財政司司長陳茂波日前指「全民派錢」需謹慎考慮，強調政府的8000億元儲備要「應使得使」。自由黨黨魁、立法會議員鍾國斌今（11日）在港台節目《千禧年代》中表示，港府除了財政盈餘外，仍有4.4萬億元的外匯基金可動用。 鍾國斌認為，政府應撥出基金的2000億元解決短暫財政問題，建議可撥400億元推「保就業」計劃；撥120億元設每人70000元的失業援助保障金，為期六個月；撥560億元「全民派錢」8000元，利用八達通平台派發電子消費券，鼓勵本地消費。

鍾國斌認為，政府可利用八達通平台派發電子消費券，鼓勵本地消費。（資料圖片）

倡用八通達派發消費劵

鍾國斌指，政府早前全民派現金一萬，但不少人都將現金存放銀行，對振興經濟作用不大。鍾國斌又稱，政府經常說派發八通達派發的行政費用高昂，他相信利用八通達派發是其中一個可行且最快做到的方法。

他又指，徵新稅項具爭議性，立法亦需時間，但增加股票印花稅稅率，能夠即時及有效增加政府收入，亦不會對金融市場構成太大影響。

自由黨早前建議政府應為市民接種疫苗提供誘因，如容許已種疫苗的市民可在晚上到食肆用膳。鍾國斌指，應該容許已接種疫苗的市民進行經濟活動，除了晚市可外出用餐外，亦可作為通關的重要因素。

本身是紡織界議員的鍾國斌指，業界不少人在國內設廠，希望能盡快回去視察，又認為若讓市民知道越早打自由度越高，相信會增加他們接種疫苗的吸引力。