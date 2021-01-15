邱騰華指看不到大量公司撤離香港　對外宣傳工作無停止

最近不時傳出《港區國安法》實施後，有不少外資重新考慮在港部署。商務及經濟發展局局長邱騰華今（15日）出席立法會工商事務委員會時表示，商會反映有公司過去因去年社會事件、疫情及《港區國安法》等因素，提及要撤離香港，但他強調現時看不到大量公司撤離。

邱騰華稱，商會反映有公司過去因去年社會事件、疫情及《港區國安法》等因素，提及要撤離香港，但強調現時看不到大量公司撤離。 （資料圖片）

邱騰華稱，去年以香港作為總部區域的外國公司與前一年相若，當中仍是以內地公司最多，其次是日本、美國、英國及新加坡等，強調本港高端服務及創科行業穩固。他又指，商經局與保安局和律政司已就《港區國安法》向不少外國公司解說，認為他們的擔心空泛，稍後會加強海外的宣傳。

民建聯立法會蔣麗芸稱，近年受社會事件及疫情等影響，外國對香港的觀感大打折扣，問邱騰華會否在疫情緩和後，帶隊到歐美等地推廣香港的經濟發展和未來前景，並歡迎外資來港。邱騰華稱，香港海外形象要鞏固，但認為不只用帶隊的方式，強調當局對外的宣傳工作一直未有停止。

商務及經濟發展局局長邱騰華稱，政府會逐步延展展覽業，強調本地展覽取消不代表經貿活動取消。（資料圖片/張浩維攝）

議員憂香港展覽業被超前 邱騰華稱會逐步延展

政府早前在新一份《施政報告》表示，沙中線會展站上蓋用地興建新會議中心涉及多重技術困難、不確定的施工期和不合乎成本效益的考慮，決定把用地轉作其他用途。

旅遊界立法會議員姚思榮在會上指出，香港的會議展覽場地不足，疫情令展覽業務停頓，憂慮香港會被澳門、深圳等周邊城市超前。他又質疑政府將灣仔北三座政府大樓和港灣消防局重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓，以及興建亞博館第二期是否可提供足夠展覽場地。

商務及經濟發展局局長邱騰華回應稱，政府會逐步延展展覽業，強調本地展覽取消不代表經貿活動取消。邱騰華認為，三座政府大樓改成展覽場地後，除了增加展覽面積，亦可達到協同效應。對於興建亞博館第二期，他認為可為展覽業在未來有所改變。