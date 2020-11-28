邱騰華：需重建外資對本港信心　正爭取加入區域全面經濟夥伴協定

商務及經濟發展局局長邱騰華今（28日）早在商台節目稱，本港正爭取加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），與15個東盟為主國家尋找商機，其好處包括關稅減免及產地來源統一等。他又稱，去年的社會動蕩，以及今年的疫情和實施國安法均引起部份外資擔心，需重建海外企業對本港的信心。

商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片／梁鵬威攝）

商務及經濟發展局局長邱騰華稱，大家著眼於疫情後重新出發，是時候看遠一點，融入大灣區及連繫世界，尋找商機。他表示，本港正爭取加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。15個以東盟為主的國家已參與，包括中國、日本、韓國、新加坡、澳洲等。

香港本身已與其中13個國家簽署自由貿易協定，但邱騰華形容，RCEP具法律依據和確定性，在未來日子對本港很重要，希望運用最短時間加入。他指出，其好處包括關稅減免九成，與日韓尤其重要；另外亦有產地來源統一、放寬貿易壁壘、建立電子商貿平台等優勢。他又說，RCEP成員現在佔有全球三成貿易，料未來或增至一半，他認為國際關係建基於互惠互利，期望共同利益令國際更尊重貿易關係。

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邱騰華續說，需要重建海外企業對本港的信心。去年本港經歷社會動蕩，外國政要及跨國公司都擔心安全；今年新冠肺炎疫情和實施港區國安法，亦一度引起外資擔憂，保安局和律政司曾向他們解說。邱騰華認為本港有需要有訂立國安法，如無安穩的憲法及法治社會，外資亦會受損。

被問到西方國家是否已對本港失去信心，邱騰華稱，每間公司的決定不同，指出有外資公司去年曾打算在港擴張，因社會動蕩和疫情需調整策略。

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