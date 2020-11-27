施政報告｜遭諷要炒要蒸嚟Ocean Park　邱騰華︰海鮮舫不只做酒樓

特首林鄭月娥本周三（25日）發表《施政報告》，推出「躍動港島南」，計劃大力發展港島南區，當中包括活化珍寶海鮮舫，交由海洋公園和非政府機構使用，協重虧損的海洋公園重新。消息公布後，網民即表示相關建議有違海洋公園保育海洋生物與環境的理念，更將一句宣傳海洋公園的歌詞改成「要炒要蒸嚟Ocean Park!」 商經局局長邱騰華今日（27日）在記者會上指出，期望珍寶海鮮舫及海洋公園發揮協同效應，開發園區附近水體，帶動南區發展，對於有聲音形容合作方案形同「睇完水族館食海鮮」存有矛盾，邱相信珍寶海鮮舫不會只做酒樓賣海鮮，可以利用獨特地標發展文化活動。

施政報告2020｜躍動港島南「活化舊區」：海洋公園重生方案，珍寶海鮮舫交公園活化

邱騰華出席記者會時指出，海洋公園及「躍動港島南」會注入新元素，包括海洋公園水上樂園，希望明年夏天啟用，而珍寶海鮮舫擁有者亦無償送出海鮮舫予海洋公園，可與海洋公園重生計劃合拍，並利用附近水體，增加海上設施，配合南區發展。

有意見認為，者兩合作猶如「睇完水族館食海鮮」，邱強調，珍寶海鮮舫營運方式仍需與樂園商討，相信不會只做酒樓賣海鮮，珍寶是香港獨特地標，位處於漁港的核心地點，是好好的亮點，會研究如何利用該艘流動畫舫，配合南區發展，幫助公園重建。

至於會否增加海洋公園財政負擔，邱指，海洋公園重生是困難，要向前看，要看新機會，與海洋公園磋商時，希望以招標形式引入營運者，不會構成額外負擔。

邱騰華指，如果不能管控疫情，經濟會繼續衰退。（麥凱茵攝）

▼施政報告2020八大重點▼

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