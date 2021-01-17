新冠疫苗︱林正財：長者分批接種以監察副作用　個人願帶頭打針

政府預料最快在農曆新年或之後，可開始新冠肺炎疫苗接種。其中，疫苗顧問專家委員會明日（18日）將討論德國BioNTech及上海復星合作的新型肺炎疫苗，委員會成員兼中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，相信於2月底開始為市民接種的機會高。 行政會議成員、安老事務委員會主席林正財於電視節目上表示，明白到社會對疫苗副作用的關注，對於優先接種的長者組群，會有特別安排於短、中、長期觀察他們的反應，用最嚴謹的方式替長者接種，而且不會一次過為所有人接種，以便監察副作用，確保所有人打得安心。他指自己願意帶頭接種，增加市民信心。

▼政府向「廟街疫區」發出強制檢測令▼

指盡早接種對長者利益最大

林正財指，疫苗接種計劃相當複雜，政府團隊必須格外留神。有關近日有報道指BioNTech疫苗副作用、挪威有接種過後死亡個案，他指始終新冠疫苗研發時間被壓縮，而挪威個案未有詳細報告，但初步可知涉事的院舍長者，都是十分體弱的類型。他指，顧問專家委員會會認真審視所有數據，讓市民打得安心，但市民不應心急，最重要是見到疫苗安全有效。

長者是接種計劃下的優先組群，林正財指專家審視資訊後，平衡過感染風險和接種疫苗後副作用的風險，認為疫苗準備妥當後就盡快接種，對老人家的利益最大，會用最嚴謹方式替他們接種，例如會有醫護人員上門逐個評估老人家的身體狀況、接種後觀察至少半小時臨床反應等，並讓長者分批接種。居於院舍的長者，可由職員協助紀錄後續狀況，至於在社區的長者，政府會夥拍香港大學作追蹤研究，找一些較「精靈」作中長期的調查。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

+ 8 + 8 + 8

現時長者院舍不能對外開放探訪，那長者接種疫苗後措施可否放寬？林正財說，要先和專家商討清楚，但現時疏舍內亦有恩恤安排，會再和業界溝通。

至於院舍員工也屬優先接種組群，那會否規定接種疫苗作為繼續工作條件？林正財提到，對業內員工感十分驕傲，指他們即使對定期強制檢測有關注，但整體上都十分合作。據初步了解，業界不少員工都表示希望能盡快接種疫苗，更好地保護老人家，具體安排要再和專家討論。

林正財強調，個人而言會建議所有市民如身體狀況員許都去接種，但香港始終是以自願接種為原則。他作為行會成員，自己一定舉手帶頭接種，相信專家顧問也很樂意接種，始終他們是檢視數據的人。