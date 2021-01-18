美國制裁︱譚耀宗：被制裁是個人榮幸　證明國安法威力強大

全國人大常委譚耀宗上周被列入美國制裁名單，他及後回應時表示，譴責美國霸凌行為，強調制裁不會令他改變想法。 譚耀宗於《紫荊》雜誌以「何懼美國制裁！」為題撰文，進一步回應事件。他重申美國的制裁不足為懼，又指自己的工作阻礙了西方反華勢力的腳步，保障香港社會穩定，因此被美國制裁是其榮幸。他又指，被制裁人士包括多名警務處國安人員，證明國安法威力強大。

▼美國新一輪制裁的中港官員名單▼

稱做事但憑良心 民族自豪感驅使擔當更多責任

譚耀宗指出，作為土生土長於香港的中國公民，已先後過了不惑、知命和耳順之年，成長過程中，家庭一直教育他做人要明辨是非，做事要但憑良心。他表示，從政多年深知從政人士應當恪守信念、為民服務、為國貢獻、不趨利避害，他作為中國人，是炎黃子孫，心中的民族自豪更讓其要對得起國家交給他的責任。譚耀宗提到，美國對其的制裁早已在預料之中，遲或早只是時間上的問題。

他指出，美國的「小動作」對於中國相關人士來說不足為懼：「回顧新中國發展的歷史，制裁無處不在，可以說，我們國家就是在西方反華勢力的無數次制裁中，突破重圍成長起來的。本次對於我的制裁，證明我的工作阻礙了西方反華勢力的腳步，保障了香港社會的穩定，從這個角度來說，被美國制裁，是我的榮幸！」譚耀宗又指，作為一個普通香港市民的身份，與其他人沒有任何分別，美國制裁會引起一些生活上的不便，不過都沒有什麼大不了，因為他在美國並無資產，亦不打算到美國。

對於多輪制裁都包括警方國安處人員，譚耀宗認為這反映國安法威力強大，打亂美國政府的亂港部署。他指，香港警務人員依法執行公務而蒙受的美國制裁，而美國警察則可以在本土暴力對待示威者，如暴力鎮壓國會山莊暴亂，再次讓人看到美國在對待執法上可笑的雙重標準。他認為，分化香港社會各個階層、削弱警方執法能力和執法決心，是美國干預中國內政、壓制中國的崛起的手段之一，希望香港市民以實際行動去珍惜、支持和擁戴香港警察。

譚耀宗最後提到，人大常委的身份是國家給予的一份責任和榮譽，在國家和全國人民的支持下，美國的恐嚇手段和霸淩行徑不會嚇到他：「我堅信我們的國家將會繼續強大，香港和祖國是命運共同體，唯有國家強大，香港才會有未來，我們都應該為自己是中國人而感到自豪！我雖不再年輕，但是我將盡自己的全力，未來繼續努力參與全國人大常委會的工作，繼續真誠為國家為香港作出應有的貢獻！」