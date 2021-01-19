BNO｜林鄭月娥：BNO屬旅遊證件　支持中央任何形式措施反制英國

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-01-19 12:23

英國政府本月底開始接受港人申請BNO「5+1」新方案，外界盛傳中央將採取反制行動。特首林鄭月娥今（19日）表示，BNO定位非常清晰，是旅遊證件而非國籍，強調回歸前中英雙方已有共識，與「雙重國籍」無關。 林鄭又指，若英方有違反協定的行為，中方自然會有所行動，重申特區政府會支持中央任何反制措施。林鄭稱，香港絕大部分市民都是中國公民，580萬特區護照持有人會享有《基本法》賦予的權利。

公務員簽聲明 林鄭指無損士氣：拒簽屬少數

林鄭月娥今日出岀席行政會議前表示，特區政府現時沒有任何方案，但特區政府願意支持中央政府以任何形式反制英方對BNO的新方案。

另外，公務員事務局早前發通告，指去年7月1日之前受聘的公務員，須在收信函後4星期內簽署宣誓聲明。林鄭表示，公務員聲明擁護《基本法》、效忠特區是理所當然，若有人涉嫌違規，政府會採取適當行動。

對於工會反映有感憂慮，被問到會否擔心影響公務員士氣？林鄭表示，看不到要求公務員簽署聲明或宣誓會影響公務員士氣。她又指，支持特區政府、《基本法》及落實一國兩制等是公務員入職時應有理念，故簽聲明或宣誓不是額外要求，而是理所當然。

林鄭表示，公務員聲明擁護《基本法》、效忠特區是理所當然，若有人涉嫌違規，政府會採取適當行動。（資料圖片）

稱公務員招聘無問題

林鄭提及，在7月1日後新入職的公務員，有4000多位樂意簽署聲明，相信不想簽署的人屬少數，強調若公務員及工會有意見，公務員事務局長聶德權會樂意溝通。

對於公務員招聘方面，林鄭稱除警隊及懲教外，目前招聘沒面對甚麼問題，仍有不少大學畢業生及專業人士申請職位。