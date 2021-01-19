BNO｜梁振英專訪倡禁雙重國籍　提醒港人：英國有一日可以踢走你

政局動盪觸發新一波移民潮，英國政府推出BNO「5+1」新方案，本月底正式接受申請，政界盛傳北京將出手反制，不再視BNO為旅遊證件，甚至取消相關人士投票權。 全國政協副主席、前特首梁振英早前亦提出，取消持BNO到英國定居以取得英國國籍的人的中國國籍，並DQ香港永久性居民身份，他接受《香港01》專訪時表示，若港人決定離開，就不應保留香港身份證，呼籲港人勿「一腳踏兩船」。 他指新BNO方案違反《中英聯合聲明》備忘錄，批評英國人無恥、心存不軌，在國籍問題上反反覆覆，提醒港人英國日後隨時可改變政策，剔除國民身份或權利。

梁振英手持一本1977年英國國籍法綠皮書，指英國過去幾十年在國籍問題上，態度反覆。（梁鵬威攝）

指英方不斷改國籍法 可劃走國民權利



中英雙方於1984年12月簽署《中英聯合聲明》備忘錄，當中英方承諾香港回歸後，港人可使用英國簽發的護照，但不賦予居留權。梁振英指，英國最新推出的BNO新政策違反備忘錄，但英方無任何辯解，質疑其動機有問題。

梁振英在訪問中拿出一本1977年4月出版的英國國籍法綠皮書，指當中多處提及「香港」字眼，「過了40多年，英國在所謂英國國籍問題上的反覆、玩的把戲，BNO政策改變不是第一次」，此綠皮書就是「源頭」之一。

他指英國透過BNO新方案給予港人地位，日後亦可隨時改變：「英國人一樣有一日可以將你踢出去，這是英國國籍法一直以來的特徵。她不斷修改，有時把圈劃大，有時劃細，當她把圈劃細的時候，我要重申說：英國人是非常無恥，當她把圈劃細，將一些原本已屬於她本國公民的人的應有權利劃出去。

凡根據聯合王國實行的法律，在1997年6月30日由於同香港的關係為英國屬土公民者，從1997年7月1日起，不再是英國屬土公民，但將有資格保留某種適當地位，使其可繼續使用聯合王國政府簽發的護照，而不賦予在 聯合王國的居留權 1984年12月《中英聯合聲明》備忘錄（英方）

梁：中央必反制 只針對BNO人士

《港區國安法》成為不少港人移民加速劑，但梁振英指，英國今次推出BNO新政，絕非為受影響、擔心國安法的人開一道太平門，「讓你們進英國，脫離國安法的司法範圍，絕對不是。英國絕對是為了自己好處，而且心存不軌，為了destabilize（動搖）香港。」

梁振英指，中央不可能沒有反制措施，但往往是「後發制人」，舉例指末代港督彭定康提出「三違反」政改方案，中國政府於是另設臨時立法會，「如果中國政府無反制措施，日後無任何國家會尊重與中國達成的任何協議。」

他認為反制措施應針對持BNO人士，不會影響其他外國國籍，「我們只講常理，既然想用英國人的新政策，先不論有無違反兩國協議，你就走吧，留返香港身份證做什麼？」他強調，社會不能不斷承擔對已離港人士的義務。

中央一直未有嚴格《國籍法》第9條，只要未主動申報，港人變相享雙重國籍待遇。梁振英重申，國籍不是兒戲的事，「大家想一想，『一腳踏兩船』不止中國人有看法，外國人也有看法。」

至於禁止雙重國籍會否觸及社會精英階層利益，梁振英反問擔心什麼，「1982年，中國宣布收回香港，都是這樣，擔心得過那時候？最近劉慧卿講的，根本是從蟻的角度看一棵大樹，如果用她講法，1982年根本不敢收回香港。」

提到個別港區人大代表、政協委員亦有外國護照，梁振英同意，絕對要嚴格執行《國籍法》，尤其是參與國家機關工作者，不應持雙重國籍。