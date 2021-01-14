民政局政助黎穎瑜因BNO辭職？消息指謠傳：赴新加坡照顧夫兒

林鄭內閣再有政助離巢，據悉政府最快於明日（15日）公布民政事務局政治助理黎穎瑜請辭消息。對有猜測黎穎瑜是因為持有BNO而辭職，知情人士澄清指全屬謠傳，黎並無持有BNO護照。 消息稱，黎穎瑜的新加坡籍丈夫打算返回星洲，黎為照顧丈夫和年幼兒子，將同赴新加坡居住。

今月底英國將開始接受持BNO護照港人以「5+1」方式申請移民英國，而近日就有媒體引述消息指，中央將對英國BNO放權政策提反制措施，包括禁止持BNO人士在港擔任公職及投票。今晚黎穎瑜請辭消息曝光後，網上有猜測她是為了BNO原因。不過知情人士向《香港01》表示，有關猜測非事實，黎穎瑜並無持有BNO。

該人士表示，黎穎瑜丈夫在新加坡土生土長，與黎結婚後移居香港有18之久，現打算返回新加坡。黎為照顧丈夫和兒子，選擇辭職，一同赴新加坡居住。

丈夫新加坡籍 去年11月更新申報表 於新加坡擁住宅

據黎穎瑜在去年11月27日更新的政府申報表，黎穎瑜的丈夫何文龍的職業由原本的數據分析師改為執行董事。黎自己分別在廣州擁有一個商業單位，以及在本港九龍城擁有一個住宅單位作出租用途，而其丈夫則分別在新加坡及日本東京各擁一個住宅單位作出租用途。

黎在2019年7月申報時，並無提到她或其丈夫在新加坡擁有物業。

黎穎瑜現年44歲，在2013年1月至17年5月期間出任勞工及福利局局長政治助理，四年前轉任民政事務局政治助理。加入政府前，黎穎瑜曾擔任齊心基金會副行政總裁，亦曾於智經研究中心任職政策倡議總監。

政治助理的薪金沒有劃一水平，而是按照個別資歷、相關經驗等制定，薪金定於局長薪酬的25%至35%。根據去年的立法會文件，政府在2020至21年度，預留146萬元，作民政局政治助理薪金，但問責團隊去年主動減薪一成，料其月薪約11萬元。

上月16日，12名副局長及14名政治助理在政府總部在特首林鄭月娥的見證，宣誓擁護《基本法》和效忠特區，當時身穿酒紅色衣服的黎穎瑜亦有宣誓。

這是林鄭於2017年7月上任以來，第二名政助離巢。林鄭政府去年4月「大地震」，包括時任財經事務及庫務局局長劉怡翔等被撤換，時任政治助理楊寶蓮在新局長許正宇上任5日後宣布離任。楊當時在社交平台「自爆」已辭職，指是適當的時候離開，並祝願許一切順利，政府翌日出稿證實消息。

林鄭未正式上任前，政制及內地事務局副局長陳岳鵬於2017年5月向時任特首梁振英辭職，到美國哈佛大學進修。