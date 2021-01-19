新冠肺炎︱鄭泳舜：失業援助金非天價數目　質疑林鄭指涉大量公帑

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-01-19 16:20

香港第四波疫情持續，各行各行大受打擊。民建聯今（19日）公布第三次就業前景調查，調查結果顯示，失業半年至一年的受訪者增加，逾八成失業人士沒信心短期內可找到工作，同時近六成人受訪者認為，政府支持失業的措施，未能幫助失業人士解決困境。 民建聯立法會議員鄭泳舜表示，政府應以設立失業援助金作「火車頭」，其後再推其他措施全面協助失業人士。對於行政長官林鄭月娥指政府無意推失業援助金，因涉大量公帑，同時已有「愛增值計劃」及在職家庭津貼等協助市民。民建聯秘書長顏汶羽認為，政府以「愛增值計劃」協助失業人士是對錯焦，完全解決不到失業問題。

第三次就業前景調查在今年1月6日至17日進行，用電話訪問541人。調查顯示，近四成受訪者被要求放無薪假、停薪留職及減薪，較頭兩次調查結果上升。另有45.9%受訪者失業半年至一年，較上次調查的25.2%高，同時有83.8%受訪者對短期內找到工作沒有信心。

至於政府推出支援失業人士的計劃，有47.7%受訪者不知有相關計劃，同時有逾六成人認為有關措施不能幫助失業人士解決困境。此外，有63%受訪者同意政府應設立失業援助金，短期支援失業人士。

顏汶羽：用「愛增值計劃」解決失業問題是對錯焦

鄭泳舜表示，已多次建議政府應推出「失業援助金」，他認為應以設「失業援助金」作「火車頭」，其後再設立「開工不足援助津貼」、放寬「在職家庭津貼計劃」申請門檻等。鄭泳舜又建議，政府應增加不少於10,000個臨時職位、優化「特別愛。增值計劃」以及為未來設恒常失業援助金制度作準備。

對於林鄭月娥今早指，政府無意推失業援助金，因涉大量公帑，同時已有「愛增值計劃」及在職家庭津貼等協助市民。顏汶羽表示，用「愛增值計劃」解決失業問題是對錯焦，完全解決不到失業問題。他稱「愛增值計劃」主要是增值後配對職業，但現時情況不是市民缺乏技術而找不到工作，而是市面沒有工作，強調即使增值後職場都沒有空缺。

鄭泳舜稱，失業援助金不是天價數目，若以24萬失業人士計算，每人每月6000元，為期半年需要88億，強調與「保就業計劃」相比是非常少。他強調並非要政府長期推行，而是要短期失業援助，救救失業人士。